稱徐巧芯「走火入魔」惹議 秦慧珠發千字文道歉

國民黨議員秦慧珠。（ 資料照）

2025/03/28 19:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠在政論節目談論國民黨立委徐巧芯，認為年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔，一番言論引發議論。對此，秦慧珠今（28日）於臉書發布千字文致國民黨支持者，強調此次事件純屬意外，非刻意挑起任何紛爭，要向為此受到困擾的朋友說聲見諒。

秦慧珠臉書發文表示，近日因為一段「直白」的言論，在電視上放大傳播，引發了風波，她思考後認為有必要向關心的朋友們說明。她說，自己問政風格向來堅定穩健、不走偏鋒。

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她強調，始終堅持理性、務實的問政方式，為市民發聲、爭取福利。雖然我個性直爽，偶爾心直口快，但從未刻意激化對立、刻意製造衝突來博取關注。這次的言論之所以引發討論，某種程度上反映了當前政治環境的變遷——政治人物在網路時代，是否必須靠激進言行才能被看見？

因此，她才針對此類現象發表直白的看法，這也是對所有國民黨政治人物的期許，不需要靠極端言行來凸顯自己，而應該用穩健、負責任的態度，來面對市政與公共議題。

秦慧珠說，針對不同意見願意傾聽與反思，但不接受不公平的指責，她理解有些朋友對此事感到不滿，也收到了一些批評與建議。對於理性的指正，願意為此檢討與改進，但如果有人以「不敢拚、不敢衝」來批評國民黨的市議員，這樣的說法並不公平。

秦慧珠也強調，此次風波純屬意外，她並非刻意挑起紛爭，發言原意是探討政治人物的問政風格，而且是廣告時間的私下談天，用語隨興，結果卻被延伸出許多不同的解讀，甚至影響到了國民黨和相關人士，這並非她所願，因此要向受到困擾的朋友說聲見諒。

針對上不同立場的媒體節目，秦慧珠說，有些國民黨朋友認為她不應該上綠色媒體的節目，但她要強調，只要有機會能夠為國民黨發聲，為市政政策辯護，就會勇敢站上台；媒體各有立場，但正因為如此，更應該有國民黨的聲音出現在這些場域，而不是避而不談、拱手讓人。

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