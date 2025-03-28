緬甸強震可能引發「應力轉移」！專家：台灣恐發生規模6以上地震

緬甸規模7.7強震震源深度僅10公里，釋放於177顆原子彈能量，震度與921大地震相當。（法新社）

2025/03/28 19:30

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，震央在實皆省（Sagaing）西北方16公里處，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，12分鐘後再發生規模6.4餘震。前氣象署地震測報中心前主任、地震專家郭鎧紋提醒，這次強震可能引發「應力轉移」，提高台灣發生規模6以上地震的風險，需密切關注後續發展。

郭鎧紋說，雖然緬甸地震震央距離台灣遙遠，但由於該區域的揚子板塊與台灣西部及中央山脈有地質連結，可能導致台灣發生規模6以上的地震。他進一步舉例，今年1月7日青藏高原發生規模7.1強震後，台灣在兩週後（1月21日）發生大埔6.4地震，顯示強震後的應力轉移確實可能誘發其他地區地震。

請繼續往下閱讀...

釋放於177顆原子彈能量 震度與921大地震相當

郭鎧紋指出，緬甸此次強震是今年全球第3起規模7以上的地震，也是近兩年來規模最大的一次，這次緬甸地震釋放的能量相當於177顆原子彈，釋放的能量約相當於177顆原子彈，震度與1999年台灣921大地震相當。

對於緬甸強震是否會影響台灣，中央氣象署地震測報中心主任吳健富則說，全球板塊運作是一個「平衡系統」，當一個區域發生強震並釋放能量後，其他地區的應力相對增加，確實可能誘發地震。然而，目前無法精確預測影響的範圍與時間，台灣是否會因此發生較大規模地震，仍需進一步觀察。

不過，他提到，1999年台灣發生的921大地震之前，土耳其也曾發生規模7.6的強震，兩者時間相隔不久，顯示全球地震活動可能存在一定的連動性。

氣象署提醒，雖然目前台灣地區並無異常地震活動，但仍須留意後續可能發生的地震動態，民眾也應做好防震準備，以應對突發災害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法