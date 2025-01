中英對照讀新聞》Crypto boss eats banana art he bought for $6.2 million 加密貨幣公司老闆吃掉他花620萬美元買下的香蕉藝術品

加密貨幣公司老闆孫宇晨當眾吃掉他標下的藝術作品香蕉。(法新社)

Crypto entrepreneur Justin Sun on Friday fulfilled a promise he made after spending $6.2 million on an artwork featuring a banana duct-taped to a wall - by eating the fruit.

加密貨幣企業家孫宇晨,花了620萬美元購買1件以被膠帶貼在牆上的香蕉為主題的藝術品後,週五兌現他的承諾:吃掉這根香蕉。

At one of Hong Kong’s priciest hotels, Sun chomped down on a banana in front of dozens of journalists and influencers after giving a speech hailing the work as "iconic" and drew parallels between conceptual art and cryptocurrency.

孫宇晨在香港1家最昂貴的酒店之一,向數十名記者和網紅發表談話,稱讚這件作品「具有代表性」,並在將概念藝術與加密貨幣相提並論後,當眾吃下一根香蕉。

Titled "Comedian", the conceptual work created by Italian artist Maurizio Cattelan was sold at a Sotheby’s auction in New York last week, with Sun among seven bidders.

這件由義大利藝術家毛里齊奧‧卡特蘭創作概念藝術品,名為「喜劇演員」,上週在紐約蘇富比拍賣會上售出,孫宇晨是7名競標者之一。

"It’s much better than other bananas," Sun said after getting his first taste.(AFP)

「這比其他香蕉好吃得多,」孫宇晨吃下第一口後說。(法新社)

新聞辭典

conceptual:形容詞,概念或觀念性的。例句:She appreciates the conceptual nature of modern art.(她欣賞現代藝術的概念性本質。)

chomp:動詞,大口咬下。例句:The child chomped on an apple while watching cartoons.(那個孩子一邊看卡通,一邊大口咬著蘋果。)

