再多14人通報！南港北雲餐廳疑食品中毒 累計30人送醫

台北市南港區研究院路上的北雲餐廳有多人於除夕夜至初二用餐後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀。（圖截自Google地圖）

2025/02/02 14:59

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市南港區研究院路上的北雲餐廳有多人於除夕夜至初二用餐後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，繼昨日有16人就醫通報後，今（2）日再多14人通報，截至今日上午9點的累積通報人數已達30人。台北市衛生局1月31日要求該餐廳停業，並查出廚房地板油膩、砧板放在地板上等衛生缺失，該餐廳迄今尚未申請復業。

有多位用餐顧客評論表示，1月28日除夕夜於北雲餐廳用餐，當天晚上至隔天陸續出現嘔吐腹瀉症狀，掛急診就醫，更有民眾因身體不適出國行程被打亂，還在國外送急診，也有人要求餐廳賠償相關損失。有民眾除夕用餐後上吐下瀉，初二打電話向餐廳反映食物有問題，認為店家非常不重視客人的食安反映，出問題照樣營業，讓更多人受害，批評餐廳無良。

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台北市衛生局1月30日晚間陸續接獲醫院通報，民眾於除夕1月28日晚上至該餐廳用餐後陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等疑似食品中毒症狀；食品藥物管理科科長林冠蓁表示，截至今（2）日上午9點為止，就醫通報累計共30位民眾，攝食日期及人數為1月28日11位、29日1位、30日18位；共食食材包含九孔、米糕、佛跳牆、雞湯、清蒸魚、蝦子、豬勒排等。

北雲餐廳已自1月31日午餐起停業，目前尚未提出復業申請。衛生局表示，該店需提出改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，提出復業申請並經審查通過、複查合格，才會核准復業。

另衛生局於1月31日至餐廳稽查，查有廚房地板油膩、砧板放在地上，排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已要求2月3日前改正，屆時若仍未改善，將依食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，後續如判定為食品中毒將處6萬至2億元罰鍰。

北市南港區研究院路上的北雲餐廳，有多人除夕夜至初二用餐後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀。（圖取自北雲餐廳臉書粉絲專頁）

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