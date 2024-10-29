直接交戰 以佔上風 伊朗暴露防禦漏洞

以色列和伊朗最近的直接交戰顯示，以國明顯佔上風，成功打擊伊朗最先進的防空系統，導致伊朗暴露在更高的軍事風險中。圖為以色列空軍的F-15戰機準備起飛，執行空襲伊朗任務。（路透檔案照）

2024/10/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」廿七日分析，以色列和伊朗過去數十年來一直間接交戰，但最近的衝突使得兩國展開一場遠距離的直接交戰，以國明顯佔上風，成功打擊伊朗最先進的防空系統，導致伊朗暴露在更高的軍事風險中，不得不耗費大量資源重新建立防禦能力。

俄製S-300防空系統恐完全停擺

美國和以色列官員指出，以國廿六日空襲伊朗三省軍事設施，成功摧毀三組俄羅斯提供的S-300防空系統，並擊中另一組，加上今年四月擊中位於納坦茲核設施附近的S-300，可能已讓伊朗的S-300系統完全停擺。S-300是前蘇聯設計的防空系統，現用於防禦飛機、無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈等。俄國二○一六年向伊朗提供S-300系統，雖然伊朗尋求取得更先進的S-400系統，但西方官員表示，目前沒有證據顯示德黑蘭已經取得任何系統。

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以打擊敏感目標 幾乎未遭攔截

數十年來，伊以兩國一直間接交戰，伊朗透過武裝及訓練民兵來騷擾及威脅以國等敵手，藉此讓衝突遠離本國；以國則透過破壞及暗殺行動阻撓伊朗核計畫，同時打擊敘利亞等伊朗代理人向德黑蘭施壓。近來，兩國展開遠距離的直接交戰，伊朗今年四月和十月對以國發動飛彈攻擊，但僅零星地突破以國的防空系統。

反之，以國兩度展現打擊伊朗敏感目標的能力，也幾乎沒有遭到攔截。例如，以國在四月擊中伊朗的防空雷達，本月廿六日的攻擊更出動最先進的F-35戰機。以軍發言人哈加里廿六日聲稱，以國目前在伊朗上空擁有「更廣泛的行動自由」，暗示已有能力飛越伊朗領空。

美國海軍研究學院的伊朗軍事專家奧斯托瓦（Afshon Ostovar）認為，以國能夠襲擊伊朗最先進的防空系統和最敏感的軍事設施，意義非常重大，「伊朗的防空系統禁不起先進的打擊能力，不足以保護伊朗領空免受裝備更精良的對手攻擊，尤其是以國」。

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」伊朗軍事問題資深研究員納迪米（Farzin Nadimi）進一步指出，伊朗軍事目標眾多，將被迫耗費鉅資採購能夠防範新威脅的大量防空系統。此外，相較於以國的軍事實力多半仰賴美國支援，伊朗主要依靠本國技術發展，以及俄國和中國的支持。然而，伊朗最近在以國攻擊中暴露的弱點，讓外界開始質疑德黑蘭與莫斯科、北京結盟的侷限性。

伊朗外交部發言人巴格赫里廿八日表示，針對以色列的空襲行動，德黑蘭當局將做出「強有力且有效的回應」。伊朗總統裴澤斯基安廿七日則說，將會對以國侵犯做出適當回應，但不尋求對以色列開戰。

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