改善美中關係 北京肖想「季辛吉二號」

中國出現誰能夠成為下一位季辛吉的公開討論聲浪，被點名者包括支持對中發展密切關係的前國務卿、氣候特使凱瑞。（彭博檔案照）

2024/10/29 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與中國近年在地緣政治、科技、商業和軍事等領域的衝突與競爭加劇，導致兩國關係逐年惡化。隨著美國總統大選逼近，即使民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普在外交政策細節上存在差異，卻都強調將對中國採取強硬作風。「華盛頓郵報」廿八日報導，中國出現誰能夠成為下一位前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的公開討論聲浪，期盼「季辛吉二號」的出現，能夠在新的美國總統任內改善美中關係。

去年十一月百歲高齡辭世的季辛吉，先後受到前總統尼克森和福特重用，擔任國家安全顧問和國務卿，歷經冷戰、越戰及美中關係正常化等重大事件，與中國歷任領袖保持良好交情，去年七月訪中、與中國國家主席習近平會面時備受禮遇，被稱為「中國人民的老朋友」。

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凱瑞、董雲裳、艾利森等被點名

中國「澎湃新聞」八月間發表一系列題為「尋找季辛吉」專文，列出的潛在人選包括美國投資管理公司「黑石集團」（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman），支持對中發展密切關係的前國務卿、氣候特使凱瑞（John Kerry），曾批評川普政府對中政策的前國務院代理亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton），以及加州州長紐松（Gavin Newsom）等人。

中國清華大學戰略與安全研究中心主任達巍指出，北京偏好與美國領導層直接往來，雙方的緊張關係使這類互動更加困難，才造就出尋找季辛吉這類能夠直達天聽的外交需求。紐約非政府組織「美中關係全國委員會」會長歐倫斯（Stephen Orlins）亦認為，中國對季辛吉的追尋反映出北京對「政府間的溝通管道不再管用」的憂慮。

中國官方背景的「全球化智庫」（CCG）創辦人王輝耀認為，提出「修昔底德陷阱」（指新興大國與現有強權難以避免陷入戰爭）概念的前美國國防部助理部長艾利森（Graham Allison），可能是季辛吉風格的美中橋樑優質人選。艾利森強調美中共同參與最符合美國利益，且能避免衝突。

戰略顧問公司︰找「最有用的笨蛋」

顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）則說，中國尋找新的季辛吉，是要找到新的「最有用的笨蛋」；指望季辛吉之類的人物再現，使得美國在改善美中關係上承擔更大責任，「中國的季辛吉又在哪裡？」

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