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日本眾院大選 自民黨重挫

自民黨大敗讓首次領軍的首相石破茂在選後恐被究責，是否會成短命內閣，將成為關注焦點。（路透）

自民黨大敗讓首次領軍的首相石破茂在選後恐被究責，是否會成短命內閣，將成為關注焦點。（路透）

2024/10/28 05:30

石破茂難逃被究責 恐成短命首相

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕日本眾議院大選廿七日投開票，至截稿前開票進度來看，執政黨自民黨未能單獨過半，與公明黨合組的執政聯盟距離過半的二三三席，也還有一段差距。自民黨大敗讓首次領軍的首相石破茂在選後恐被究責，是否會成短命內閣，將成為關注焦點。

執政聯盟距離過半 還有一段差距

本屆眾院選舉應選四六五席，包括單一選區二八九席及比例代表制一七六席。從已開出三六三席的進度來看，自民黨在選前掌握二四七席，目前卻僅拿下一五三席，公明黨卅二席則僅剩十七席，不僅自民黨無法單獨過半，自公聯盟要拿下過半數席次也有困難。

反觀最大在野黨立憲民主黨，從選前的九十八席增為一一六席，但未如預期席次倍增，主要是增稅訴求遭到選民質疑。而主張減稅的國民民主黨，則從原有的七席增為廿席，成長近三倍。日本維新會氣勢下滑，從原有的四十四席減為廿九席。去年剛成立的日本保守黨初試啼聲，由名古屋市長轉戰眾議員的河村隆一拿下一席，在比例票上也拿下不少自民黨保守派鐵票。

石破在選前訂下的「勝負底線」是維持執政聯盟過半席次，依慣例自民黨未能單獨過半，負責選戰的選舉對策委員長小泉進次郎將被究責。自公聯盟若未過半，幹事長森山裕也將被究責。而主帥石破因選戰策略錯誤，選後被究責的可能性極高，但他在晚間受訪時避談進退。

儘管自公執政聯盟席次未能過半，但仍可以眾院相對多數席次繼續執政，但為避免成為跛腳政府，很可能追加提名西村康稔和萩生田光一等未提名的當選人，或進一步尋求在野小黨加入執政聯盟。

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