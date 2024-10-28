喬治亞親俄執政黨勝選 反對派控舞弊拒承認

俄羅斯南方鄰國喬治亞26日舉行國會選舉，官方27日宣布由親俄執政黨「喬治亞之夢」獲得過半數選票，但親西方的反對陣營指控選舉舞弊，拒絕承認選舉結果。圖為「喬治亞之夢」創辦人艾萬尼斯維利。（美聯社檔案照）

2024/10/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯南方鄰國喬治亞廿六日舉行國會選舉，中央選舉委員會廿七日宣布由親俄執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）獲得過半數選票，但親西方的反對陣營指控選舉舞弊，拒絕承認選舉結果。這場選舉被喬治亞朝野政黨和外國外交官，視為決定喬治亞轉向親近西方，抑或繼續擁抱俄羅斯的轉捩點。歐盟此前已警告，此次選舉將決定喬治亞加入歐盟的可能性。

根據選委會公布的數據，超過九成九選區的計票結果顯示，「喬治亞之夢」得票率為五十四‧○八％，由四個親西方反對黨組成的聯盟則獲得卅七‧五八％選票。這項選舉結果將使「喬治亞之夢」在一五○席的國會中獲得九十一席，足以組成政府，但未達到其所追求的一一三席「修憲多數」，無法片面禁止所有主要反對黨。

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恐決定喬治亞能否加入歐盟

然而，美國艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調結果，與官方數據出入甚大。獨立觀察組織「我的選票」（My Vote）以及網路流傳的影片，都顯示選舉過程存在舞弊和暴力事件，選舉結果的公正性令人質疑。彭博在選前的調查指稱，俄羅斯駭客對喬治亞政府、大型企業和關鍵基礎設施，發動持續一年之久的攻擊，目的是獲取機敏情資，並破壞重要系統。

「喬治亞之夢」創辦人、億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）在投票結束後即宣布勝選，並對該黨表現表示肯定。但主要反對黨「聯合國家運動」（UNM）痛批選舉舞弊，指控選舉結果「被偽造」，並拒絕承認結果。另一反對黨「阿哈里」（Akhali）更稱此次選舉為「違憲政變」。反對派已公開宣示將發動抗議，與執政黨展開激烈政治角力。

「喬治亞之夢」自二○一二年執政以來，政策逐漸傾向俄國，疏離西方。俄國入侵烏克蘭後，其對俄態度曖昧，並通過爭議性的「外國代理人法案」，引發國際譴責與制裁，歐盟更凍結其入盟程序。選戰期間，該黨更散播親俄陰謀論，加劇國內外緊張。親俄的匈牙利總理奧班則透過社群媒體，祝賀「喬治亞之夢」取得「壓倒性勝利」，反映國際社會對此選舉結果的不同立場。

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