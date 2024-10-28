為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喬治亞親俄執政黨勝選 反對派控舞弊拒承認

    俄羅斯南方鄰國喬治亞26日舉行國會選舉，官方27日宣布由親俄執政黨「喬治亞之夢」獲得過半數選票，但親西方的反對陣營指控選舉舞弊，拒絕承認選舉結果。圖為「喬治亞之夢」創辦人艾萬尼斯維利。（美聯社檔案照）

    俄羅斯南方鄰國喬治亞26日舉行國會選舉，官方27日宣布由親俄執政黨「喬治亞之夢」獲得過半數選票，但親西方的反對陣營指控選舉舞弊，拒絕承認選舉結果。圖為「喬治亞之夢」創辦人艾萬尼斯維利。（美聯社檔案照）

    2024/10/28 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯南方鄰國喬治亞廿六日舉行國會選舉，中央選舉委員會廿七日宣布由親俄執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）獲得過半數選票，但親西方的反對陣營指控選舉舞弊，拒絕承認選舉結果。這場選舉被喬治亞朝野政黨和外國外交官，視為決定喬治亞轉向親近西方，抑或繼續擁抱俄羅斯的轉捩點。歐盟此前已警告，此次選舉將決定喬治亞加入歐盟的可能性。

    根據選委會公布的數據，超過九成九選區的計票結果顯示，「喬治亞之夢」得票率為五十四‧○八％，由四個親西方反對黨組成的聯盟則獲得卅七‧五八％選票。這項選舉結果將使「喬治亞之夢」在一五○席的國會中獲得九十一席，足以組成政府，但未達到其所追求的一一三席「修憲多數」，無法片面禁止所有主要反對黨。

    恐決定喬治亞能否加入歐盟

    然而，美國艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調結果，與官方數據出入甚大。獨立觀察組織「我的選票」（My Vote）以及網路流傳的影片，都顯示選舉過程存在舞弊和暴力事件，選舉結果的公正性令人質疑。彭博在選前的調查指稱，俄羅斯駭客對喬治亞政府、大型企業和關鍵基礎設施，發動持續一年之久的攻擊，目的是獲取機敏情資，並破壞重要系統。

    「喬治亞之夢」創辦人、億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）在投票結束後即宣布勝選，並對該黨表現表示肯定。但主要反對黨「聯合國家運動」（UNM）痛批選舉舞弊，指控選舉結果「被偽造」，並拒絕承認結果。另一反對黨「阿哈里」（Akhali）更稱此次選舉為「違憲政變」。反對派已公開宣示將發動抗議，與執政黨展開激烈政治角力。

    「喬治亞之夢」自二○一二年執政以來，政策逐漸傾向俄國，疏離西方。俄國入侵烏克蘭後，其對俄態度曖昧，並通過爭議性的「外國代理人法案」，引發國際譴責與制裁，歐盟更凍結其入盟程序。選戰期間，該黨更散播親俄陰謀論，加劇國內外緊張。親俄的匈牙利總理奧班則透過社群媒體，祝賀「喬治亞之夢」取得「壓倒性勝利」，反映國際社會對此選舉結果的不同立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播