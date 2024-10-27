中國駭侵美電信 川賀陣營通殺

美國媒體報導，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森的系統，鎖定民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊相關人士，以及共和黨總統候選人川普和競選搭檔范斯的手機進行攻擊。（法新社）

2024/10/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國多家媒體廿五日披露，美國電信巨擘威瑞森（Verizon）系統傳出遭到與中國情報機構有關的駭客入侵，目標可能是竊取共和黨正副總統候選人川普和范斯，以及民主黨總統候選人賀錦麗競選活動的資料；知情人士更證實川普和范斯確實成為目標，不清楚入侵是否成功，僅知有工作人員受到影響，連同其他媒體和名人在內，這波行動據稱有數十人受害。

川普和范斯成攻擊目標

美國聯邦調查局（FBI）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）並未證實川普及賀錦麗陣營遭駭，但表示正在調查「中華人民共和國附屬機構未經授權訪問商業電信基礎設施的行為」，並鼓勵任何認為自己可能是受害者的組織主動聯繫，相關政府機構正合作減輕此威脅，也與行業合作夥伴協調，加強商業通訊領域的網路防禦。據了解，調查人員正試圖確定駭客獲取哪些資料，以及是否可以即時監聽川普或范斯的通話。

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舒默等民主黨人已遭殃

兩名知情人士證實川普和范斯、以及至少兩名川普家族成員成為攻擊目標，尚不清楚是否成功，僅知有工作人員手機已被破解。賀錦麗及其副手華茲是否被鎖定則不明朗，但聯邦參議院民主黨領袖舒默的工作人員等其他民主黨人已遭殃。據了解，川普團隊還在等待FBI提供受影響完整名單，但部分高階工作人員已緊急獲發新手機，並使用加密設備撥打電話。FBI還告訴川普團隊，媒體人士和名人也被鎖定，並非只有選戰團隊。

官員擔心，駭客在選前幾週發動大膽、廣泛的行動，可能意味之後會有更大規模行動來干預或擾亂選舉，屆時更無暇因應。川普團隊發言人指責副總統賀錦麗與民主黨人讓此事發生，「他們會不擇手段，包括鼓勵中國和伊朗攻擊美國關鍵基礎設施，以阻止川普總統重返白宮」。

聯邦政府對中十級警戒

中國駭客的入侵行動目前被視為「兩黨通殺」，但這種針對候選人和領袖的間諜活動是世界大國標準做法，不被認為是干預選舉。一位美國資深官員強調，聯邦政府內部現在「處於十級警戒，並對中國顯示紅燈」。中國駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥相關指控為假消息，反咬美國才是網路攻擊的源頭和最大實施者。

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