死人骨頭嘛好! 中國盜賣遺體殘肢 填充醫材

中國爆盜賣遺體「黑色產業鏈」，毀屍製成骨科植入材料。圖為二○二二年十二月底武漢肺炎疫情期間，北京當局開放死者家屬前往當地殯儀館領取骨灰。（美聯社檔案照）

2024/08/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國驚傳駭人聽聞的盜賣遺體案，山西一家醫療公司被揭露非法收購數千具遺體、殘肢，用於生產骨骼植入物，非法獲利近四億人民幣，涉案公司遍佈多省，甚至連大學、醫院、殯儀館都牽涉其中，令人髮指。

綜合中媒報導，這起案件源於律師易勝華八日在網路上公開一份由山西太原市公安局於今年五月廿三日出具的案件內情，顯示山西奧瑞生物材料有限公司（下稱山西奧瑞）涉嫌自二○一五年起，長達八年時間，非法購買遺體、殘肢，並將其加工成「同種異體骨植入性材料」產品牟利。

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據警方調查，山西奧瑞非法取得的遺體來源遍佈四川、廣西、山東等地，手法粗暴。他們不僅將遺體肢解、剔除皮肉，甚至偽造遺體捐贈文件，掩蓋非法來源。而該公司生產的骨骼植入物，銷售額竟高達三．八億人民幣（約十七．二億台幣），獲利驚人。

大學、醫院、殯儀館涉案

案件曝光後，警方已查封山西奧瑞超過十八噸的人體骨骼原料及半成品，以及三萬四○七七個成品。涉案人數高達七十五人，包含公司員工、殯儀館人員，甚至還有大學教授和醫院醫師。

其中，最令人震驚的是，該公司股東蘇某某為獲取更多遺體，竟控制四家位於雲南、重慶、貴州、四川的殯儀館火化場，指使員工盜竊超過四千具遺體，並進行肢解處理。此外，山東青島大學附屬醫院肝臟病中心副主任醫師李某強也涉嫌將十多具遺體肢解後，以每具一至二．二萬人民幣的價格賣給山西奧瑞，而桂林醫學院解剖教研室實驗員蘭某某則被指控以每具一萬人民幣的價格，將三二二具人體骨骼倒賣給山西奧瑞。

更令人髮指的是，桂林市、平樂縣、永福縣三地的殯儀館也涉嫌將無名屍或家屬放棄的遺體，以每具九百元人民幣的價格賣給桂林醫學院解剖教研室，再由該教研室轉賣給山西奧瑞公司。目前，本案已進入司法程序，相關單位正積極調查案件細節，以釐清案情並追究相關人士的法律責任。

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