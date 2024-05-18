北約考慮協訓烏軍 美歐恐直接捲入烏戰

衛星影像顯示，俄羅斯佔領的克里米亞半島西南岸港市塞凡堡附近貝爾貝克空軍基地14日跨15日深夜遇襲，該基地停機坪的米格29、米格31戰鬥機共3架遭烏國摧毀。（路透）

2024/05/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國紐約時報十六日報導，北約正一步步邁向把軍隊派往烏克蘭協助訓練烏克蘭軍隊，此舉恐將再次模糊先前的紅線，把美國與歐洲更直接捲入烏克蘭戰爭。與此同時，正在中國訪問的俄國總統普廷十七日表示，俄軍在烏國東北部哈爾科夫地區的攻勢旨在建立緩衝區，俄國目前沒有攻佔哈爾科夫的計畫。

前線兵力短缺 烏官員請求協助培訓15萬新兵

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紐約時報指出，俄國利用美國武器運輸延誤的機會加速推進，導致烏軍近幾週戰局嚴重惡化；烏軍兵力短缺也已到臨界點，因此烏國官員請求北約協助培訓十五萬新兵，以便加速部署於前線。到目前為止，美國白宮仍堅持不派含訓練員在內的美軍前往烏克蘭，但美國參謀首長聯席會議主席布朗十六日鬆口說，北約部署訓練員似乎是不可避免的，「我們遲早會走到這一步」。

布朗指出，派遣到烏國的訓練員會面臨危險，北約將面臨是否要用防空系統保護訓練員的抉擇。根據北約憲章，美國有義務保護北約軍人不受攻擊，恐因此把美國捲入烏戰。

目前美軍在波蘭、德國、美國對烏軍進行訓練，但成果沒有很成功。美方官員坦承，如果移師烏國訓練，將使美國教官能夠更快收集烏克蘭前線消息，從而調整訓練內容。

克里米亞遇襲 發電廠、機場重創

另一方面，烏軍在俄軍對烏國東北部加強攻勢之際試圖反擊，十七日發動大規模無人機攻擊，破壞俄國佔領的克里米亞半島西南岸港市塞凡堡發電廠，造成當地部分地區電力中斷；另攻擊俄羅斯石油公司位於俄國南部卡斯洛達邊疆區圖阿普謝市的煉油廠、導致失火。

烏軍戰果不止於此，根據衛星照片，塞凡堡一處軍用機場兩天前在烏軍無人機攻擊中，有三架戰機遭到損毀。

普廷：建立緩衝區 無意攻佔哈爾科夫

俄國總統普廷十七日在哈爾濱告訴記者，俄軍在哈爾科夫的攻勢是回應烏克蘭對貝爾哥羅德的砲擊。他說：「我曾公開說過，如果這種情況繼續發生，我們會被迫建立一個安全區，這就是我們正在做的」。普廷表示，俄軍每天都按計畫推進，目前沒有攻佔哈爾科夫的計畫。

衛星影像顯示，俄羅斯佔領的克里米亞半島西南岸港市塞凡堡附近貝爾貝克空軍基地14日跨15日深夜遇襲，該基地停機坪的米格29、米格31戰鬥機共3架遭烏國摧毀。（路透）

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