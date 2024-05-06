限期字節跳動出售 蘇利文︰TikTok歸美所有 很合理

美國國家安全顧問蘇利文表示，TikTok在美國的業務歸美國企業所有，「在世界上都是說得通的」。（路透檔案照）

2024/05/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文四日表示，中國的短影音社群平台TikTok（抖音國際版）在美國的業務歸美國企業所有，「在全世界都是說得通的」，而且他對TikTok在今年底前完成出售很有信心。

蘇利文是在金融時報週末版於華府甘迺迪表演藝術中心舉行的FTWeekend Festival活動上，發表上述談話。蘇利文說，美國相信，讓TikTok的中國母公司「字節跳動」剝離其美國業務，以及使TikTok在美業務最終由一家美國企業持有，「在全世界都是說得通的」。蘇利文還說，沒有理由認為這不會是今年的最終結果。

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美國總統拜登上月簽署立法的鉅額援外包裹法案中，包括強迫TikTok斬斷與字節跳動的關係，並歸美國所有的條款；該法給予字節跳動二七○天時間出售TikTok在美業務，並可酌情延長一次最多九○天。美國用戶多達一‧七億的TikTok若未能在截止日前出售其美國業務，將從所有應用程式商店下架，並遭全美網路服務供應商（ISP）封鎖。

此一倒數計時從拜登簽署法案算起，亦即TikTok若不出售其在美業務，最快明年一月將在美國被禁；經延長九十天後仍未出售，則會在明年四月被禁。這兩個時間點都晚於今年十一月初的美國總統大選，讓兩大黨準候選人—尋求連任的拜登與爭取回鍋的川普，得以避免在選前激怒以年輕人居多的TikTok粉絲。

堵住國安漏洞 降低風險

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）稍早表示，立法強制仰北京鼻息的TikTok不賣就禁，乃是正確之舉，中國政府是與美國陷入日益敵對之戰略競爭的威權式國家資本主義政權，一如美國情報機構的警告，TikTok已構成國安漏洞，因為北京可強徵TikTok來監視與操縱美國人。除非去中資或全面查禁，否則沒有任何補救措施或保證，可以降低這類風險。

TikTok是否會有美國買家，則是另一個問題。現為私募資金公司負責人的美國前財政部長努勤（Steven Mnuchin）表示，正在揪團買下TikTok美國業務，但未透露估計得花多少錢。對此，布瑞莫說，TikTok最明顯的買主，應該是一出手就會被監管機關審查是否違反「反托拉斯法」的上市科技巨擘。

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