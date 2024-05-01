日交付移動式防空雷達 聯菲制中

日本4月29日向菲律賓交付可在離島等偏遠地區使用的TPS-P14ME移動式防空雷達，協助菲國加強監視能力和嚇阻力。（取自三菱電機官網、微博）

2024/05/01 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京四月卅日報導〕在菲律賓與中國的南海爭端加劇之際，日本四月廿九日向菲國交付一組可在離島等偏遠地區使用的移動式防空雷達。出席交付儀式的日本防衛副大臣鬼木誠表示，印太地區安全環境日益嚴峻，日菲若能加強監視能力並攜手合作，將有助於加強嚇阻力。

日本經濟新聞報導，日本與菲律賓正協調在今年召開外交與國防「二加二」會議，並推動在今年內簽署「相互准入協定」（RAA），確定雙方的「準同盟」關係。菲國將是繼澳洲和英國之後，第三個與日本簽訂RAA的國家。

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菲律賓為加強國土防禦，在二○二○年向日本採購三座FPS-3固定式防空雷達，和一座TPS-P14移動式防空雷達，由日本三菱電機負責製造，這也是日本政府在二○一四年制定「防衛裝備轉移三原則」放寬出口管制後，首件正式向外國出口的軍備成品。

距台最近的呂宋島北端 將部署固定式雷達

菲國採購的首座FPS-3雷達去年底已交付，部署在距離黃岩島僅約三百公里的聖費爾南多空軍基地，這次交付的是TPS-P14移動式防空雷達。剩餘兩座FPS-3也將於二○二六年前陸續交貨。日本媒體報導，其中一座將部署於距離台灣最近的呂宋島北端。

四月廿九日的交付儀式在馬尼拉的菲軍司令部舉行，由於日本防衛大臣木原稔二日將前往夏威夷，參加美日澳菲四國防長會議，交付儀式由副防衛大臣鬼木誠代表參加。出席的菲國國防部長鐵歐多洛在致詞時也強調，日菲兩國面臨類似挑戰，雙方要共同面對，克服挑戰。

菲國軍方表示，移動式防空雷達系統可準確追蹤海上船隻、無人機和飛機，也可在偏遠島嶼等地部署和操作。日本放送協會（NHK）報導，除了菲國採購的四座雷達外，日本政府還將透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），向菲國提供五座用於海洋監視的雷達。

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