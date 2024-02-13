美援外案 參院進入最終投票

美國聯邦參議院11日針對總統拜登去年提出對烏克蘭、以色列和台灣等緊急撥款，進行重要程序性表決，打破程序性擱置，參院本週可望以簡單多數通過這項綜合援外法案。（法新社）

2024/02/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦參議院十一日針對總統拜登去年就以色列、烏克蘭、美國和墨西哥邊境提出的近千億美元緊急撥款，進行重要程序性表決，最終以六十七票比廿七票打破程序性擱置，參院本週可望以簡單多數通過這件綜合援外法案。

援烏以台法案程序表決通過 送眾院恐受阻

這項金額達九五三億美元（約三兆台幣）的對外援助方案，包括支持烏克蘭補充武器彈藥庫存的六一○億美元，對以色列的一四○億美元援助，以及對台灣等印太夥伴的提供五十億美元，以嚇阻中國侵略。

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參院極少於週末表決，尤其十一日適逢美國國家美式足球聯盟（NFL）年度總冠軍賽「超級盃」。參院多數黨領袖舒默在表決前表示，「我記不得參院上次在星期日『超級盃』比賽開會是何時，但我一整週都在說，我們將繼續努力推動這個議案，直到任務完成」。

舒默強調，俄羅斯總統普廷對烏克蘭的入侵，讓歐洲東部的一些地區變成戰區，「我們自第二次世界大戰以來在這些地區就沒看過這種情況」，「對此威脅的惟一正確答案，是參院堅定無畏地面對，儘早通過這個法案。」

關鍵程序表決 獲兩黨合作

儘管這項關鍵性程序表決顯示，民主、共和兩黨合作並未因共和黨強硬派和前總統川普反對而遭到削弱，但能否在共和黨掌控的眾議院過關，仍在未定之天。共和黨人已要求拜登政府在其民主黨席次略佔多數的參院，優先解決長期難解的邊境安全問題，援烏立法因此擱置。直至上週，共和黨人仍跟隨可望代表共和黨角逐白宮寶座的川普，在參院阻止援烏，並要求緊縮美墨邊境管制。

法案未過 中俄會更膽大包天

參院八日表決通過程序動議，推進這項援外法案。舒默在表決後說，該案對美國國家安全、對在烏克蘭、以色列的朋友、對加薩無辜民眾、對台灣都至關重要。他說，如果這項法案被否決，只會讓希望美國沒落的獨裁者，例如俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平更膽大包天。

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