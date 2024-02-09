梅西因傷缺席香港賽事 中官媒質疑有政治動機

阿根廷球王梅西在香港不出場比賽已演變為政治事件，中共黨媒環球時報8日指稱，此事不排除是「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。（路透）

2024/02/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際時尚雜誌《尚流亞洲》（Tatler Asia）與英格蘭足球代表隊前隊長貝克漢所創辦「邁阿密國際足球俱樂部」合作開辦首屆「XFEST」足球嘉年華賽，明星隊長梅西四日因傷缺席香港賽事風波尚未了，七日在身體恢復的情況下於日本出賽，進一步引發中國與香港不滿！《環球時報》當晚立刻發表社論，質疑「其做法有政治動機」、直指「香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。

「故意讓香港難堪」

《尚流亞洲》宣傳網站事前的確主打邁阿密國際四日由梅西領軍，與香港聯賽選手隊進行友誼賽，吸引三萬八三二三人購票。在香港未能上陣的他，除六日於日本出席記者會親自解釋，七日於日本開賽前也透過他擁有八一三萬名粉絲的「微博」帳號澄清：「正如稍早前在新聞發布會上所說，很遺憾因腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，傷處發腫並有痛感，…希望有天我們有機會回來，為香港球迷朋友傾力獻上比賽。」七日該隊出戰神戶勝利船，梅西先列候補，最終上場卅分鐘。

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香港特首李家超原本將這場有球王梅西參與的球賽，視為今年大力發展的「盛事經濟」第一砲，孰料梅西沒有下場，令親往觀賽的李家超表示極度失望。港府迄今不接受梅西的解釋，一些評論則指該事件讓「盛世變醜事」。

環時強調，主辦單位和梅西團隊的「有傷在身」說法只是「危機公關」，梅西「在日本賽場上的『生龍活虎』，又讓外界質疑進一步加強了」，強調他四日「整場都坐在替補席，既沒有與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因」，「在香港的比賽也成為梅西目前六場季前友誼賽中唯一缺席的一場」；雖然「香港現場觀眾整體展現極高素質和克制行為，…。但好脾氣不代表好欺負」，警告「梅西和邁阿密國際隊不能就這樣拍拍屁股走了，把球迷和輿論晾在一邊。」

環時也批評「西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響香港的國際形象和聲譽，簡直是胡說八道」，自稱「場子搭好了，來的客人表現不好，對主人來說頂多有點掃興」，再度點名「梅西所在的阿根廷國家足球隊預定今年三月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交待。」

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