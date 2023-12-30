錯開中國 美太空無人機升空

X-37B此次飛往距離地球超過三萬五千公里的地球同步軌道執行任務。（美聯社檔案照）

2023/12/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕延宕三週後，美國軍方秘密太空無人機X-37B廿八日晚間於佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空，展開其第七次任務。這是首次以「太空探索科技公司」（SpaceX）的「獵鷹重型」（Falcon Heavy）運載火箭發射，能將X-37B送上比以往更高的軌道，但五角大廈並未透露任務細節。中國太空無人機「神龍」兩週前才發射升空，執行二○二○年以來的第三次入軌任務，美中太空競爭顯然日益激烈。

X-37B執行更高軌道任務 可能會飛向月球

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在本月稍早的兩次發射都因天氣惡劣和地面設備問題延宕後，X-37B終於在美東時間廿八日晚間八時許成功發射，這是X-37B迄今第七次升空，且是首次由目前運行中第二強大的獵鷹重型火箭發射。獵鷹重型以三組液體燃料火箭為核心，可進入距離地球超過三萬五千公里的地球同步軌道，威力僅次於美國航太總署（NASA）的太空發射系統。這是SpaceX今年第九十五次發射，發射過程網路直播，但在美國太空軍要求下，SpaceX在X-37B部署到最終軌道前就關閉直播。

類似小型太空梭 與小型巴士相當

這架由波音公司製造的太空無人機，大小與小型巴士相當，類似小型太空梭，目的在部署各種酬載，並在為期數年的軌道飛行中進行科技實驗。任務結束後，無人飛機會像飛機一樣，穿過大氣層降落在跑道上。二○一○年以來，該型無人飛機已執行過六次任務，前五次由波音和洛克希德馬丁公司合資企業「聯合發射同盟」（ULA）的擎天神五號（Altlas V）火箭送入軌道，最近一次則是二○年五月，改用SpaceX的獵鷹九號推進器。

雖然五角大廈尚未透露這次X-37B將飛多高，但空軍上月在聲明中表示，任務涉及新軌域範疇的測試，試驗未來的太空領域感知技術，包括在新的環境中操作可重複使用的太空飛機。行業分析師和業餘太空追蹤者據此推測，X-37B可能會沿著一條圍繞地球的高橢圓軌道運行，甚至飛向月球附近並投放酬載，但距離月球愈近，安全返回地球的難度就愈高。

X-37B此次任務持續時間尚未公開，但鑑於飛行時間逐漸延長，預計將持續到二○二六年六月或更晚。X-37B上一次任務在軌道上停留兩年多，最後在二二年十一月著陸。

14日升空 中國「神龍」走低軌道

值得注意的是，同樣神秘的中國「神龍」太空無人機，也在本月十四日由「長征二號Ｆ」火箭送入太空。該火箭的威力不如獵鷹重型，據信只能將酬載運送至近地軌道。儘管如此，美國太空軍作戰部長薩茲曼本月稍早表示，預計中國將在X-37B飛行之際發射「神龍」，他不認為這是巧合，而是一項競爭舉措。

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SpaceX公司的獵鷹重型火箭搭載美軍X-37B太空無人機順利升空。（美聯社）

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