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希臘懼中制裁 阻官員參加台灣活動

希臘政要與官員上月獲邀出席我國駐希臘代表處舉辦的國慶酒會，卻接獲希臘外交部警告，以免遭到中國制裁。圖為中國國家主席習近平2019年11月訪問希臘，希臘總理米佐塔基斯接待。（彭博檔案照）

希臘政要與官員上月獲邀出席我國駐希臘代表處舉辦的國慶酒會，卻接獲希臘外交部警告，以免遭到中國制裁。圖為中國國家主席習近平2019年11月訪問希臘，希臘總理米佐塔基斯接待。（彭博檔案照）

2023/11/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《日經亞洲》廿三日獨家披露，希臘政要與官員上月獲邀參與我國駐希臘代表處國慶酒會，接獲希臘外交部副部長巴帕多普洛（Alexandra Papadopoulou）同月四日署名發送註明「急件」的電子郵件，要求公職人員切勿參加台灣主辦的活動，或在我國駐希臘代表處與台灣官員會面，聲稱出席者恐招致中國制裁，與法國、荷蘭、比利時等歐盟國家要員，高調參與我國國慶活動形成強烈對比，凸顯歐盟國家對台政策日益分歧。

報導引述接獲這項訓令的消息人士和熟悉希臘對台政策人士指出，外交部過去不曾有此舉動，信中明確寫道，「部長、議員和公務員應避免涉入該代表處招待或活動」，以免相關舉動「被視為間接承認台灣獨立」，可能會對希中關係造成「嚴重問題」。

希臘外交部未回應對台政策是否有變，以及是否受到中國壓力；駐希臘台北代表處也拒絕就此發表評論。但希臘智庫「國際經濟關係研究所」亞洲部主管湯切夫指出，「這看來像是一項全面禁令，儘管執行方式還不太明確」，但顯然「希臘不想在包括台灣在內的敏感政治問題上觸怒中國。」

歐盟對台政策日益分歧

英國倫敦國王學院中國研究所資深講師齊莫尼斯則認為，希臘政府對台灣採取過度謹慎的態度，擔心任何形式的接觸，都可能被中國視為間接承認台灣獨立，「希臘過去在中國人權問題上削弱了歐盟團結。我預計，如果歐盟對台政策發生變化，希臘也會這樣做。」

日經指出，其實台灣國慶酒會案只是歐盟立場分歧的最新案例：法國總統馬克宏今年四月初訪問中國後，也標榜「歐洲戰略自主」論，強調歐洲不應在台灣問題上成為美國「追隨者」。但和他一同訪中的歐盟執委會主席馮德萊恩，曾警告中國不要試圖改變台海現狀。

立陶宛、捷克、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞選擇與台灣加強關係，希臘則向來避免介入與台灣相關的外交爭端。中國是歐盟以外的希臘最大貿易夥伴，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）本月二至三日才訪問中國。新華社聲稱，米佐塔基斯曾向中國國家主席習近平表示，「希方堅定奉行一個中國政策」。

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