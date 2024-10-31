巴西「亡美」為自拍好看 拒穿救生衣落海雙雙溺斃

巴西遊艇翻覆意外的死者愛琳（左）與比阿特麗斯（右）。（擷取自@instablog9ja/X）

2024/10/31 14:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西兩名身材火辣的網美近日搭乘遊艇出海，為了拍下好看的照片，她們拒絕穿上救生衣，孰料船隻航行期間遇到大浪傾覆，最終兩人不幸溺斃。

綜合外媒報導，這起事件發生在巴西聖保羅市（São Paulo），37歲女子愛琳（Aline Tamara Moreira de Amorim）與27歲女子比阿特麗斯（Beatriz Tavares da Silva Faria）於9月27日與其他4名朋友一同舉行遊艇派對，準備返回岸上途中，船隻遇到海浪而失衡傾覆，連同船長共7人全都落入水中。船長表示，這艘遊艇最多只能容納5名乘客，他卻被迫載6名網美出海。儘管他已用盡全力，仍無力救起所有乘客。

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警方根據該名船長證詞得知，愛琳與比阿特麗斯起初拒絕穿上救生衣，因為這不僅會破壞自拍照，還會妨礙她們曬日光浴。最終比阿特麗斯的屍體在海上漂流被海巡人員發現，一週後艾琳的屍體也被沖上當地海灘。

另名倖存者凡妮莎（Vanessa Audrey da Silva）透露，意外發生前她也沒穿救生衣，落海後才急忙在水中穿上並緊緊抓住一塊岩石才得以獲救。

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