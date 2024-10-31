為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴西「亡美」為自拍好看 拒穿救生衣落海雙雙溺斃

巴西遊艇翻覆意外的死者愛琳（左）與比阿特麗斯（右）。（擷取自@instablog9ja/X）

巴西遊艇翻覆意外的死者愛琳（左）與比阿特麗斯（右）。（擷取自@instablog9ja/X）

2024/10/31 14:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西兩名身材火辣的網美近日搭乘遊艇出海，為了拍下好看的照片，她們拒絕穿上救生衣，孰料船隻航行期間遇到大浪傾覆，最終兩人不幸溺斃。

綜合外媒報導，這起事件發生在巴西聖保羅市（São Paulo），37歲女子愛琳（Aline Tamara Moreira de Amorim）與27歲女子比阿特麗斯（Beatriz Tavares da Silva Faria）於9月27日與其他4名朋友一同舉行遊艇派對，準備返回岸上途中，船隻遇到海浪而失衡傾覆，連同船長共7人全都落入水中。船長表示，這艘遊艇最多只能容納5名乘客，他卻被迫載6名網美出海。儘管他已用盡全力，仍無力救起所有乘客。

警方根據該名船長證詞得知，愛琳與比阿特麗斯起初拒絕穿上救生衣，因為這不僅會破壞自拍照，還會妨礙她們曬日光浴。最終比阿特麗斯的屍體在海上漂流被海巡人員發現，一週後艾琳的屍體也被沖上當地海灘。

另名倖存者凡妮莎（Vanessa Audrey da Silva）透露，意外發生前她也沒穿救生衣，落海後才急忙在水中穿上並緊緊抓住一塊岩石才得以獲救。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
澳底漁港驚傳男子漂浮海面 送醫搶救未能挽回
2024/08/18 13:16

澳底漁港驚傳男子漂浮海面 送醫搶救未能挽回
巴西市長辯論爆衝突！ 他被酸「不夠man」、直接拿椅子砸對手
2024/09/17 09:06

巴西市長辯論爆衝突！ 他被酸「不夠man」、直接拿椅子砸對手
impression

北區門戶 北士科新洲美開盤亮眼
東石漁人碼頭女遊客落海 海巡「公主抱」急送醫
2024/05/04 13:15

東石漁人碼頭女遊客落海 海巡「公主抱」急送醫
畫面曝光！ 巴西少年搶老翁手機 3秒後被公車撞死
2024/07/21 13:01

畫面曝光！ 巴西少年搶老翁手機 3秒後被公車撞死
impression

以規劃質感與服務獲住戶口碑肯定 天玉集團南部奠基續創新猷
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播