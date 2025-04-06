為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    進喔！大甲媽祖遶境抵彰化 2000信眾簇擁民生地下道歡呼

    大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護轎下順利通過。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護轎下順利通過。（記者陳冠備攝）

    2025/04/06 06:10

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境，預計5日晚間將通過「一級戰區」彰化市民生地下道，19度氣溫，創下近20年來遶境期間最冷的一天，仍有逾2000名信眾在民生地下道兩側守候，6日凌晨0點45分，媽祖鑾轎抵達，在千人夾道歡呼聲中順利通過。

    每年大甲媽遶境，行經彰化市民生地下道已成為關注焦點，為免搶轎事件發生，彰化縣警局今年在民生地下道部署340名警力，並設置770面改道牌，引導人流與車流，此外，召集44名具柔道、跆拳道專長的教官組成「機動應變隊」，隨時應對突發狀況。

    雖然重重阻隔，又遇上19度低溫，還是難抵民眾們熱情，5日晚間11點吸引近2000民眾到此等候，6日凌晨0點45分，遶境隊伍抵達民生地下道，現場民眾一起大喊「進喔」等歡迎聲，最後在前護轎鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤相當歡欣，頻頻向兩旁信眾揮手，最後順利通過地下道。

    大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護轎下順利通過。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護轎下順利通過。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，現場民眾一起大喊「進喔」歡迎。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，現場民眾一起大喊「進喔」歡迎。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境通過彰化民生地下道，現場突然下起雨，信眾趕緊撐傘迎接。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境通過彰化民生地下道，現場突然下起雨，信眾趕緊撐傘迎接。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播