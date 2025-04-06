進喔！大甲媽祖遶境抵彰化 2000信眾簇擁民生地下道歡呼

大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護轎下順利通過。（記者陳冠備攝）

2025/04/06 06:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境，預計5日晚間將通過「一級戰區」彰化市民生地下道，19度氣溫，創下近20年來遶境期間最冷的一天，仍有逾2000名信眾在民生地下道兩側守候，6日凌晨0點45分，媽祖鑾轎抵達，在千人夾道歡呼聲中順利通過。

每年大甲媽遶境，行經彰化市民生地下道已成為關注焦點，為免搶轎事件發生，彰化縣警局今年在民生地下道部署340名警力，並設置770面改道牌，引導人流與車流，此外，召集44名具柔道、跆拳道專長的教官組成「機動應變隊」，隨時應對突發狀況。

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雖然重重阻隔，又遇上19度低溫，還是難抵民眾們熱情，5日晚間11點吸引近2000民眾到此等候，6日凌晨0點45分，遶境隊伍抵達民生地下道，現場民眾一起大喊「進喔」等歡迎聲，最後在前護轎鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤相當歡欣，頻頻向兩旁信眾揮手，最後順利通過地下道。

大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤護轎下順利通過。（記者陳冠備攝）

大甲媽遶境，6日凌晨1點通過彰化民生地下道，現場民眾一起大喊「進喔」歡迎。（記者陳冠備攝）

大甲媽遶境通過彰化民生地下道，現場突然下起雨，信眾趕緊撐傘迎接。（記者陳冠備攝）

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