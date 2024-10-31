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7毫米新種蛙驚艷科學界！ 巴西雨林現蹤全球第2小脊椎動物

這些微小的蛙類大多時間躲藏在雨林的落葉層中。（圖擷取自Zoological Science期刊）

這些微小的蛙類大多時間躲藏在雨林的落葉層中。（圖擷取自Zoological Science期刊）

2024/10/31 14:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴西科學家在大西洋雨林發現新物種，為全球已知第2小的脊椎動物，這項重大發現為生物多樣性研究投下新焦點。

科學網站《IFLScience》報導，研究團隊在巴西聖保羅州海岸的烏巴圖巴（Ubatuba）地區，發現1種體長僅7毫米的全新蛙種，經證實為短頭蛙屬（Brachycephalus）新成員。這種迷你蛙的體型僅比目前全球最小脊椎動物——同屬的B. pulex稍大。

這個新發現的物種被命名為「達克尼斯短頭蛙」（Brachycephalus dacnis），是向致力保育大西洋雨林的「達克尼斯計畫」（Project Dacnis）致敬。研究人員是在2021年6月至2022年5月的野外調查中，透過成蛙的獨特鳴叫聲發現牠們的蹤跡。

研究通訊作者托萊多（Luís Felipe Toledo）表示，這類微型蛙具有獨特的演化歷程。「在演化過程中，牠們經歷『微型化』（miniaturization）現象，包括骨骼結構簡化、融合，以及四肢趾節減少等特徵。」更特別的是，這類蛙不經過蝌蚪階段，直接從卵中孵化成小型成蛙。

這個屬的其他成員同樣迷你，成年體長普遍不到1公分，其中最廣為人知的是體色如南瓜般鮮橘的短頭蛙，具有毒性。牠們多半棲息於雨林落葉層中，體色與環境高度相仿。

托萊多強調，由於這類蛙類體型極小且善於隱匿，實際物種數量可能遠超過目前所知。「為了加速物種鑑定並及早展開保育工作，我們必須盡可能詳實記錄每個物種的特徵。」

這項研究成果已發表於《動物科學》（Zoological Science）期刊。

這個新發現的物種被命名為「達克尼斯短頭蛙」（Brachycephalus dacnis），只有米粒大小。（圖擷取自Zoological Science期刊）

這個新發現的物種被命名為「達克尼斯短頭蛙」（Brachycephalus dacnis），只有米粒大小。（圖擷取自Zoological Science期刊）

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