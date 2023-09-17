俄薄殼油輪抄近路 首次穿越北極海

俄羅斯因遭受國際嚴厲經濟制裁，改以北海航線運送石油、天然氣至亞洲市場，節省時間和燃料費，但俄國此行運送的油輪只是一般的薄殼油輪，而非用於行駛北極海域的冰級船。圖為俄羅斯總統普廷出席液態天然氣計畫北極LNG2工程儀式。（美聯社檔案照）

2023/09/17 05:30

把石油送達中國 取道北海航線 不顧漏油

〔編譯林家宇／綜合報導〕為了加速能源運往以中國為主的亞洲市場，俄羅斯仰賴「北海航線」（Northern Sea Route）頻率顯著上升。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）十五日宣布，首次取道北海航線把天然氣送達中國；另首次有兩艘無特殊強化的油輪從北海航線航向中國，引發環保人士擔憂，因為只要在該海域發生漏油事故，幾乎沒有辦法善後。

航道危險 但航程可縮短至35天

英國「金融時報」報導，兩艘俄羅斯油輪在八月獲得許可後，於九月初航行北海航線把約一百萬桶石油運往中國。然而，這兩艘只是一般的薄殼油輪，而非用於行駛北極海域的冰級船，這也是俄羅斯第一次讓非冰級船航行北海航線。報導指出，此航線全程位於北極海域之內，可說是地球上最危險的航道之一，若不慎漏油，任何人都鞭長莫及。

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大宗商品市場分析公司Kpler指出，過往俄羅斯把能源運往中國，通常是從普里莫斯克港口出發，穿越蘇伊士運河後走南方水道抵達中國山東省日照市，航程約四十五天；若改走北海航線，便由莫曼斯克啟程，航程可縮短至卅五天，估計能省下五十萬美元左右燃料費。

有鑑於俄因入侵烏克蘭遭受西方嚴厲經濟制裁，且歐洲國家也開始擺脫對俄能源依賴，迫使俄羅斯想盡辦法開源節流。二○二二年只有一艘載著俄羅斯原油的冰級船航行北海航線至中國，今年到目前已有十艘。此外，Gazprom聲明寫道，公司首次沿著北海航線運送自家液態天然氣到中國，「這條路線讓我們在運送液態天然氣到亞太國家時省下可觀時間。」

顯示俄正竭盡所能出售石油

受氣候暖化影響，二○二○年開始非冰級船有了在北極海域航行的環境條件。負責管理北海航線的俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）允許這類船隻在破冰船陪同下，於夏、秋之際冰層較薄時航行。Rosatom向金融時報強調，所有船隻都受到嚴密監控，環境狀況是該機構最優先考量。

只是，北極海冰的移動會受海流和風的影響，具有高度不可預測性。環境組織貝羅納基金會資深顧問恩吉認為風險相當極端，「北海航線的夏日不必然是趟簡單的行程」；挪威記者洪伯特指出，這樣的運輸方式顯示俄羅斯正竭盡所能出售石油，「寧願付出包括環境在內的任何代價販賣能源」。

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