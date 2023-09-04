因應中俄威脅 美尋求擴大海外武器產能

美國政府正試圖在德國、波蘭和澳洲等國促進無人機，飛彈和火箭引擎等關鍵技術的製造，例如波蘭將生產「標槍」反坦克飛彈。 （法新社檔案照）

2023/09/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰爭以及對可能與中國爆發衝突的擔憂，正促使美國國防部及其承包商利用海外生產線來增加武器彈藥的庫存。美方正放寬海外生產和與盟國製造商共享軍事技術的規定，鼓勵國防承包商推行「友岸外包」（friend-shoring）。美國國防部負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（William LaPlante）透露，五角大廈計畫在未來幾個月宣布一系列在歐洲和其他地方建立武器生產線的交易。

鼓勵國防包商推行「友岸外包」

華爾街日報二日報導，五角大廈最近披露在兩年內製造數千架無人機等自動化武器的計畫，以嚇阻中國，但晶片、機械和技術人員短缺限制了美國國防承包商在國內擴大產能的能力。與此同時，烏克蘭戰爭也正推升對砲彈和飛彈的需求。

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自去年二月俄羅斯侵略烏克蘭以來，美國承諾向烏克蘭提供四百多億美元的武器、物資和補給，但美國承包商為維持​​庫存而提升國內產能的時間，比五角大廈預期的要長。因此，美國和盟國的國防承包商正尋求開發和擴大海外生產能力。

據報導，美國政府正試圖在德國、波蘭和澳洲等國促進無人機，飛彈和火箭引擎等關鍵技術的製造。波蘭將生產烏軍廣泛使用、美國設計的「標槍」（Javelin）反坦克飛彈，德國將生產洛克希德馬丁公司的F-35戰機零組件和新型火箭彈發射器。

透過合作協議促進武器生產的最重要努力之一，是美國、英國和澳洲組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）協定，該協定除了向澳洲提供潛艦外，還包括利用澳洲軍工業為五角大廈生產武裝無人機、火箭引擎和其他設備。

此外，歐洲國家在烏克蘭戰爭後計畫增加國防預算，也鼓勵美國軍火公司在該地區進行更多投資，並尋求更多的合資企業。

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