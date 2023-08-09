台灣、南海有事》澳洲參戰 由內閣決策

澳洲政府8日指出，澳洲是否參戰的決策者是總理和內閣，而不是國會；一旦擴大國會的戰爭決定權，將不利澳洲迅速因應台海或南海遭到封鎖的威脅。圖為澳洲總理艾班尼斯。（美聯社檔案照）

2023/08/09 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕澳洲政府八日表示，依據澳洲政治體制，參戰決策權層級在總理和內閣，不是國會。澳洲憲法未規定戰爭決策，此為澳洲政府對國會調查的回應。澳洲學界和政府官員認為，澳洲必須要有能力迅速因應台灣或南海遭到封鎖的威脅。

路透報導，澳洲總理艾班尼斯領導的工黨政府，將提高對政府決策的問責性，要求內閣部長在國會參眾兩院做出聲明，「以通知（國會）針對行政部門參與重大軍事行動的決定，展開及時辯論」。此外，澳洲也將成立一個國會委員會，具有取得情報的權限，以強化對重大防衛行動的審查。

請繼續往下閱讀...

報導指出，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）去年九月責成一個國會委員會，檢視澳洲決定參戰的程序。該委員會報告指出，澳洲先前參與過的許多戰爭，都「被爭議玷污」，引發民眾和政壇辯論政府投入戰爭的方式。

該委員會表示，澳洲國防部反對擴大國會在戰爭方面的權力，因為這會妨礙澳洲迅速因應威脅，戰略夥伴對澳洲能力也會失去信心。一些學界意見書列舉台灣或南海遭封鎖，做為澳洲必須要有能力迅速因應的案例。

馬勒斯八日表示，他同意該委員會主要建議，「這（參戰）仍然是行政部門的決定」，不過，「很重要的是，國會具備有效機制來檢視和辯論這類決定」。澳洲自一戰以來參與過十場衝突，最近一次為二○一五年的敘利亞衝突。

澳將首次主辦Quad海軍聯合演習

澳洲政府四月公布的檢討報告指出，美國不再是「印度─太平洋地區的單極領袖」，而中國在不透明情況下正大規模擴軍。澳洲現正徹底檢討自身防禦能力，加強戰備，將首次主辦十一日起至廿一日的「馬拉巴爾」海軍聯合演習（Exercise Malabar），成為美印日澳「四方安全對話」（Quad）的實質聯合軍演。

美國做為澳洲主要盟邦，正增加輪調至澳洲的美軍部隊類型與數量，但美國在澳洲並無常駐基地。美澳兩國外交、國防部長七月底舉行「二加二」會談，同意升級澳洲北部兩座空軍基地基礎設施，華府也將協助澳洲發展飛彈生產及維修，以補充美國因烏戰日漸消耗的武器庫存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法