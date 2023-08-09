為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

安全隱憂》印度軍用無人機禁用中國零件

基於對安全漏洞的考量，印度禁止軍用無人機製造商使用中國製造的零組件。圖為印度阿達尼集團研發的無人機。（彭博檔案照）

基於對安全漏洞的考量，印度禁止軍用無人機製造商使用中國製造的零組件。圖為印度阿達尼集團研發的無人機。（彭博檔案照）

2023/08/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度正積極提升軍隊現代化，並擴增無人機的軍事用途。路透採訪四名印度國防工業官員並查閱相關文件後，八日獨家報導指出，印度基於安全隱憂，近來幾個月已開始限制軍用無人機使用中國零件。

報導指出，印度與中國處於緊張關係，同時印度正推動軍事現代化，規劃擴大使用四軸無人飛行器、長航時系統與其他自主平台系統。

然而，隨著新興的印度工業尋求滿足軍方的需求之際，印度安全部門領導層擔心，使用中國製造的無人機通訊、鏡頭、無線電傳輸與操作軟體等零件系統，可能存在安全漏洞，影響印度的情報蒐集工作。

印度自二○二○年以來對偵察無人機進行分階段的進口限制，並透過軍事招標實施管制。

路透看到的會議摘要文件顯示，今年二月與三月印度舉行了兩次會議討論招標事宜，印度軍方官員告訴潛在投標人，「出於安全原因，不會接受來自與印度接壤國家的設備或零件。」一份招標文件則稱，這類子系統存在「安全漏洞」，會洩漏關鍵的軍事數據，要求供應商披露零件的生產來源。

一名印度高階國防官員指出，「與印度接壤國家」就是對中國的委婉稱呼。這名官員也坦言，儘管受到網路攻擊威脅，印度工業對中國相當依賴。

美國國會已在二○一九年禁止國防部採購或使用含有中國製零組件的無人機。

報導提到，印度總理莫迪上任後，持續加強國防工業發展，即使需要外購，也會設法取得授權生產累積經驗，二○二三年至二四年用於軍事現代化的預算為一．六兆印度盧比（約六一四八億台幣），更預留七十五％預算給本土工業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣、南海有事》澳洲參戰 由內閣決策
2023/08/09 05:30

台灣、南海有事》澳洲參戰 由內閣決策

世界客家博覽會8/8-8/10試營運 主展館與亮點搶先看

中年「中廣」不聽話 開啟燃脂行動秘訣
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播