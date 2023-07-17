俄軍黑海艦隊總部 遭烏無人機攻擊

俄羅斯總統普廷警告，若烏克蘭動用美國提供的集束彈，俄方將以牙還牙。圖為攻擊烏國第二大城哈爾科夫的俄軍彈藥碎片，包括集束彈藥。（美聯社檔案照）

2023/07/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊總部所在地、克里米亞半島港城塞凡堡，十六日傳出遭到烏克蘭無人機攻擊；此外，因應烏克蘭使用美援集束彈，俄國總統普廷揚言將以牙還牙。在此同時，烏克蘭的反攻進展緩慢，外媒分析，雷區是最大阻礙，能否突破「蘇洛維金防線」，是一大考驗。

普廷受訪時稱，俄軍各式集束彈存量充足，若該武器被拿來對付俄羅斯，「我們保留採取以牙還牙行動的權利」。他還說，俄羅斯雖曾在某些時間點短缺彈藥，但迄今未曾動用集束彈。不過，人權觀察組織與烏克蘭指控，俄軍多次使用集束彈，包括去年四月八日烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站遇襲，造成六十一人喪生、一六○多人受傷慘劇。

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美集束彈抵烏 普廷嗆以牙還牙

美援集束彈藥已證實運抵烏克蘭，但紐約時報引述匿名官員報導，集束彈不會立即幫助烏軍取得反攻進展，只有烏克蘭從盟國獲得大量彈藥的情況下，援助的影響才會變得明顯。

事實表明，俄軍修建的「蘇洛維金防線」，對遏制烏軍反攻極為有效。所謂「蘇洛維金防線」，是指俄國空天軍司令蘇洛維金擔任烏戰俄軍總指揮官時，下令在前線構築的一系列戰壕、雷區、鐵絲網、戰車陷阱和射殺陣地等。烏軍每天雖在前線有小幅進展，但要想徹底打穿俄軍防線，還需要時間。

華盛頓郵報報導，俄軍在烏克蘭南部和東部的前線地區，佈滿反戰車與人員殺傷地雷和絆索，這些防禦措施成功阻止烏軍反攻，烏軍因此改變策略，不再試圖利用西方盟國提供的步兵戰車和主戰車進行反攻，而是緩慢地步行前進。

報導稱，在反攻前夕，烏克蘭從西方國家取得的排雷工兵和工程設備數量，還不到其要求的十五％。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼強調，烏軍需要特殊遠程排雷設備；烏克蘭使用美國提供的M58排雷線形裝藥（MICLIC），但也正被摧毀，因此「需要很多」。南韓總統尹錫悅閃電造訪基輔之際，南韓官員十六日表示，南韓已決定提供更多掃雷設備援烏，進一步擴大非致命性軍援。

戰情方面，俄羅斯國防部聲稱，十六日在塞凡堡攔截七架空中無人機與兩艘水下無人機，阻止基輔的「恐怖攻擊」。烏克蘭官員同日表示，俄軍砲擊札波羅熱一處村莊，造成三名平民受傷，莫斯科當局在札波羅熱占領區扶植的官員，則反控烏軍砲擊當地一所學校。

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