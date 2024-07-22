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賀錦麗成為民主黨總統人選？ 仍需等全代會正式提名

賀錦麗仍須在8月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會（DNC）上取得多數黨代表票，才能被正式提名為總統候選人。（法新社）

賀錦麗仍須在8月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會（DNC）上取得多數黨代表票，才能被正式提名為總統候選人。（法新社）

2024/07/22 11:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布退出2024年總統大選，改為支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統，為總統大選投下震撼彈。賀錦麗目前雖然獲得多數民主黨人支持，但賀錦麗仍須在8月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）上取得多數黨代表票，才能被正式提名為總統候選人。

綜合外媒報導，「民主黨」黨主席哈里森（Jaime Harrison）透過聲明表示，黨內人士將在未來幾天採取透明有序的程序，選出能在11月擊敗川普的人選，提名過程將受到黨內規範和程序約束，黨內代表將準備認真承擔責任，盡快向美國人民公佈候選人。

2024年民主黨全國黨代表票總數為4672張，拜登過去透過贏得各地初選，獲得近4000民主黨代表票，而在拜登退選後，這些黨代表票如同被「釋出」，黨代表們可以把票投給其他人選。

目前賀錦麗雖然位居領先地位，但是民主黨各個重量級人士可能有意參選，目前2024年民主黨全國黨代表票總數為4672張，民主黨人士若要參選，必須獲得多州至少300名黨代表的簽名支持。若要獲得黨內提名，參選人必須獲得選票多數，得票數必須要超過其他所有人票數的總和。如果沒有人可以達到此標準，民主黨將會召開協調會，由代表與黨內領袖協商推派提名人選。

除了賀錦麗以外，其他被點名可能投入選戰的人選包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、伊利諾伊州州長普利茲克（J.B. Pritzker）、密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）及肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）都是潛在候選人，不過紐森與夏皮洛都已公開表態支持賀錦麗。

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