日英義防長3月會談 協商戰機研發

日本、英國和義大利三國去年共同宣布，將各自的下一代戰機開發計畫合併，日本將以此做為航空自衛隊F-2戰機的後繼機種，英義則將做為「歐洲戰機」後繼機種，目標是在二○三五年前服役。（歐新社檔案照）

2023/02/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應中國擴張軍備並與俄羅斯加強關係，日本、英國和義大利政府計畫三月在東京舉行國防部長會談，議題包括三國合作研發新世代戰機，以及英、義加強參與印太地區的安全保障合作等。同樣基於防範中俄的背景，德國和日本也有意在現有的外交、國防首長「二加二」會談機制之外，進一步舉行總理和內閣層級的定期會談。

共同社廿一日引述報導，英國國防大臣華勒斯、義大利國防部長克羅塞托考慮訪問日本，屆時將與日本防衛大臣濱田靖一舉行會談，三方可望就「歐洲與印太安全保障不可分割」主張達成共識。日本今年擔任G7輪值主席國，需要與其他成員進行溝通，以確保在今年五月廣島峰會前各成員國維持同步，這類國際一致立場，被認為對於阻止中國入侵台灣至關重要。

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日英義三國去年十二月共同宣布，將各自的下一代戰機開發計畫合併，整合成開創性的歐亞夥伴關係，目標是在二○三五年前服役。日本將以此做為航空自衛隊F-2戰機的後繼機種，英義則將以此做為「歐洲戰機」後繼機種。這是日本自二戰以來，首度與美國以外的國家進行大型國防工業合作。

德日增加高層定期會晤

德日關係方面，日經亞洲廿一日報導，雙方最快將於三月建立新的高層定期會晤機制，內容將涵蓋廣泛主題，但重點仍在嚇阻中國和俄羅斯。據報導，新的高層會晤機制將比現有的兩國外交、國防首長「二加二」會談更廣泛，可能包括兩國領袖，以及負責金融和其他事務的內閣官員。

德日雙方正安排在下月德國總理蕭茲訪問日本期間，舉行第一輪磋商，中國和烏戰將是主要議題。

另一方面，中國外交部副部長孫衛東廿一日前往日本，預定廿二日與日本外務審議官山田重夫，舉行二○一九年以來首次日中安全對話，雙方將就日中關係、兩國防務安全政策與共同關心的國際區域問題交換意見；日方料將說明去年十二月內閣會議審議通過的「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件，還可能觸及台海局勢。

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