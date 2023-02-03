中企蓋廠緊鄰空軍基地 美州政府打回票

中國最大穀氨酸與味精製造商阜豐，在美國北達科他州購地，打算興建玉米加工廠，位置距離大福克斯空軍基地僅約19公里，引發軍方及各界反彈。（取自大福克斯基地官網）

2023/02/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對中國阜豐集團在美國北達科他州購地建廠，該州共和黨籍聯邦參議員出示美國空軍來函，直指該座位置鄰近美國空軍基地的玉米加工廠「對國家安全構成重大威脅」，當地官員也表示將拒發建照。

玉米加工廠離基地僅約19公里

中國最大穀氨酸與味精製造商阜豐，在北達科他州大福克斯市的農商園區內購得一塊面積達一五○公頃的土地，打算斥資七億美元（約二○七億台幣）興建玉米加工廠，位置距離大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）僅約十九公里。北達科他州共和黨籍州長柏根（Doug Burgum）與該州聯邦參議員胡文（John Hoeven）與克芮麥（Kevin Cramer），早在去年七月就採取反制行動，施壓聯邦政府加速審查該設廠案的安全風險。

請繼續往下閱讀...

胡、克兩人一月卅一日公布美國空軍助理部長韓特（Andrew Hunter）來函，信中稱大福克斯空軍基地是美軍的空中與太空任務中心，中企設廠計畫對美國國安構成重大威脅，將對美國空軍在該區域的任務造成重大衝擊。

胡、克兩人呼籲大福克斯市政府停止阜豐設廠案，原本樂見阜豐設廠以振興經濟的共和黨籍大福克斯市長波陳斯基（Brandon Bochenski）也改口說，將要求市議會拒絕對阜豐玉米廠建案核發建築執照，並拒絕阜豐購得的土地與公共基礎建設相連。

美國智庫「外交關係協會」的數位和網路空間政策計畫主任西格爾（Adam Segal）說，不清楚為何軍方認為阜豐研議中的工廠的威脅，大於該地區其他早已存在的中國設施。大福克斯市早就是已遭中國央企中航工業收購的美國飛機製造商西銳（Cirrus Aircraft）的據點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法