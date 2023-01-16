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    英援烏14輛主力戰車

    烏克蘭國防部發布照片顯示，一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（取自烏克蘭國防部推特）

    烏克蘭國防部發布照片顯示，一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（取自烏克蘭國防部推特）

    2023/01/16 05:30

    盼西方盟友跟進擴大軍援

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相蘇納克十四日晚間宣布，將提供十四輛「挑戰者二型」（Challenger2）主力戰車（MBT）給烏克蘭，幾週內即可運抵，還將提供約卅輛AS90大型自走砲，支援烏軍的長程攻擊火力。英國是第一個向烏克蘭提供重型坦克的西方國家，此舉可能帶動德國允許其他國家提供德製「豹二式」（Leopard II）主力戰車給烏克蘭。俄羅斯則警告，此舉只會加劇戰鬥，勢必帶來更多傷亡。

    英國另提供卅輛AS90自走砲

    蘇納克十四日與烏克蘭總統澤倫斯基再度通話，英方隨後宣布提供烏方十四輛「挑戰者二型」戰車。儘管數量與烏方開出的數百輛需求相去甚遠，但首相府強調，這些主力戰車是英國加速擴大援烏的開端。此外，英方也將提供約卅輛需由五人操作的AS90自走砲，烏國部隊近日即將接受相關操作訓練。

    挑戰者二型 英最強大重型戰車

    「挑戰者二型」是英國最強大的重型戰車之一，有助於鼓勵德國等國同意援烏「豹二式」戰車。儘管德國武器製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格表示，最快也得等到二○二四年才有可能將修理過的「豹二式」戰車運交烏克蘭，但波蘭已向德國施壓，承諾若獲柏林同意，可即刻將其「豹二式」援烏。

    英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）近日將訪問愛沙尼亞及德國，商議強化對烏軍援。外交大臣柯維立（James Cleverly）則將出訪美國與加拿大，重點議題包括加強對俄制裁及促進各國加大援烏力道。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）十五日表示，西方國家將在近期內提供烏克蘭更多重型武器。

    俄反艦飛彈擊中烏國大樓25死

    與此同時，俄羅斯十四日對烏克蘭發動兩波大規模空襲，轟炸多個城市，東南部的第四大城第聶伯羅市（Dnipro）一幢九層高公寓大樓，遭俄軍反艦飛彈擊中，造成至少廿五人罹難。烏克蘭空軍發言人伊納特指出，俄軍利用「圖-22M3」（Tu-22M3）長程戰略轟炸機，發射至少五枚「Kh-22」巡弋飛彈，其中一枚擊中前述第聶伯羅公寓大樓。

    他強調，這種一九六○年代生產的反艦飛彈精準度低，俄軍卻用來襲擊人口稠密都市，如此恐怖行徑完全沒有正當理由。俄軍去年六月也曾發射同型飛彈，擊中烏國中部克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成十八人死亡。第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）官員表示，目前已知廿五人喪生、七十三人受傷。

    俄羅斯十四日再度發射飛彈襲擊烏克蘭，中部第聶伯羅市一棟公寓大樓遭直接命中，現場至少廿五人死亡。（法新社）

    俄羅斯十四日再度發射飛彈襲擊烏克蘭，中部第聶伯羅市一棟公寓大樓遭直接命中，現場至少廿五人死亡。（法新社）

    英國正式宣布援助烏克蘭「挑戰者2型」主力戰車，可能帶動德國同意基輔取得殷切期盼的德製「豹2式」坦克。（路透檔案照）

    英國正式宣布援助烏克蘭「挑戰者2型」主力戰車，可能帶動德國同意基輔取得殷切期盼的德製「豹2式」坦克。（路透檔案照）

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