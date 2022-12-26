降低對中依賴 日擬2024開採稀土

南鳥島（取自維基百科）

2022/12/26 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕為降低對中國的依賴，日本計畫二○二四年開始在南鳥島（Minami-Torishima Island）附近海底，開採製造電動車和油電混合車所需的稀土金屬，相關技術預計明年開始研發。

鎖定南鳥島附近海底

「日經亞洲」廿四日報導，南鳥島是一座位於東京西南方約一千九百公里處的太平洋環礁，附近六千公尺深的海底淤泥富含稀土金屬。為了實現開採，日本首先必須研發能從五千至六千公尺深的海底提取礦物的技術。從海底開採石油和天然氣時，沉積物會承受強大壓力，一旦從地表鑽的孔觸碰到沉積物，石油和天然氣就會被推出。不過，含有稀土金屬的泥土沒有這種特性，因此需要透過泵運等方法將稀土提取至地面。

請繼續往下閱讀...

日本國會在近期召開的特別會議中，批准將二○二二年度第二次補充預算中的六十億日圓（約十四億台幣）投入計畫，用於發展泵運技術，以及試驗階段使用的六千公尺長運輸管。

在日本內閣府設置的「跨部會戰略創新推動計畫」之下，南鳥島海域的開採資源研究正在進行，學者已在八到九月期間成功從二四七○公尺深的海底泵運沉積物。

稀土是對於十七種罕見金屬的統稱，目前日本所需的罕見金屬幾乎全部仰賴外國輸入，其中六十％來自中國，包括分別是風力發電機和電動車製造原料的釹和鏑。

日本十六日公布的新國安戰略強調，將減少對特定國家的過度依賴，推展下一代的半導體研發和製造業基地，並取得稀土等重要物資的穩定供應。日本政府廿日依今年實施的「經濟安全保障推進法」，將十一個領域指定為「特定重要物資」產區，其中便包括稀土。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法