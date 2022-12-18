港經貿辦淪中共喉舌 美議員提案「剷除」

今年十月一日港府在香港會展中心外廣場舉行國慶升旗典禮。（美聯社檔案照）

2022/12/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會共和黨籍議員近日提出法案，要求取消香港駐美國經濟貿易辦事處（HKETO）的官方地位與因此享有的豁免權等特殊待遇。提案議員指出，香港駐美經貿辦已成中共喉舌，在美港人組織「香港民主委員會」也指該機構角色早已淪為為中、港政府打壓人權惡行「洗白」，監視在美異議人士活動。

美國之音和自由亞洲電台報導，共和黨籍參議員魯比歐、眾議員史密斯十五日宣佈共同提出《香港經濟貿易辦事處認證法案》。

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若無官方待遇 半年內需撤出

他們指出，香港經貿辦以官方單位在美享有一系列豁免權和特權的前提，是香港能維持不受中共專制控制，但是北京政府二○二○年在香港實施港區國安法已經改變此現實情況，美國通過並頒布「香港人權與民主法」後，不再承認香港具有自治權，因此提出此案。

這項提案要求美國政府，在法案獲得參、眾兩院通過卅天後，確認是否繼續給予香港駐美經貿辦相關待遇，若決定不繼續賦予這些待遇，香港經貿辦就須在六個月內撤出美國。魯比歐在聲明中說，北京接管香港後，「香港經貿辦現在只是充當中共喉舌，常識—更不用說美國法律—都建議將他們徹底從我國剷除。」

在美港人組織「香港民主委員會」對這項提案表示歡迎，指香港駐美經貿辦的角色，早就淪為港共政府執行政治任務，洗白其打壓人權惡行，更疑似涉及遊說和收集香港民主人士資料，甚至在人權倡議者舉辦活動時，派員觀察、拍攝，有造成「白色恐怖」的疑慮。

前香港匯豐環球市場經濟師林浩波十六日指出，一旦港經貿辦被美國踢出，將傷害香港的亞洲商業中心形象和香港經濟，也會間接影響中國企業透過香港與國際接軌。

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