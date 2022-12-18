為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港經貿辦淪中共喉舌 美議員提案「剷除」

    今年十月一日港府在香港會展中心外廣場舉行國慶升旗典禮。（美聯社檔案照）

    今年十月一日港府在香港會展中心外廣場舉行國慶升旗典禮。（美聯社檔案照）

    2022/12/18 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會共和黨籍議員近日提出法案，要求取消香港駐美國經濟貿易辦事處（HKETO）的官方地位與因此享有的豁免權等特殊待遇。提案議員指出，香港駐美經貿辦已成中共喉舌，在美港人組織「香港民主委員會」也指該機構角色早已淪為為中、港政府打壓人權惡行「洗白」，監視在美異議人士活動。

    美國之音和自由亞洲電台報導，共和黨籍參議員魯比歐、眾議員史密斯十五日宣佈共同提出《香港經濟貿易辦事處認證法案》。

    若無官方待遇 半年內需撤出

    他們指出，香港經貿辦以官方單位在美享有一系列豁免權和特權的前提，是香港能維持不受中共專制控制，但是北京政府二○二○年在香港實施港區國安法已經改變此現實情況，美國通過並頒布「香港人權與民主法」後，不再承認香港具有自治權，因此提出此案。

    這項提案要求美國政府，在法案獲得參、眾兩院通過卅天後，確認是否繼續給予香港駐美經貿辦相關待遇，若決定不繼續賦予這些待遇，香港經貿辦就須在六個月內撤出美國。魯比歐在聲明中說，北京接管香港後，「香港經貿辦現在只是充當中共喉舌，常識—更不用說美國法律—都建議將他們徹底從我國剷除。」

    在美港人組織「香港民主委員會」對這項提案表示歡迎，指香港駐美經貿辦的角色，早就淪為港共政府執行政治任務，洗白其打壓人權惡行，更疑似涉及遊說和收集香港民主人士資料，甚至在人權倡議者舉辦活動時，派員觀察、拍攝，有造成「白色恐怖」的疑慮。

    前香港匯豐環球市場經濟師林浩波十六日指出，一旦港經貿辦被美國踢出，將傷害香港的亞洲商業中心形象和香港經濟，也會間接影響中國企業透過香港與國際接軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播