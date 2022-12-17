北韓預告打造新款戰略武器

北韓十五日在平壤西海衛星發射場完成「高推力固體燃料發動機」首次測試。（法新社）

2022/12/17 05:30

高推力固體燃料發動機首測試成功

〔編譯林雨萱／綜合報導〕今年發射了破紀錄六十三枚彈道飛彈的北韓十六日透過官媒宣布，完成「高推力固體燃料發動機」首次測試，北韓領導人金正恩在監督時預告，期待能在最短時間內產出另一款新型戰略武器。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，在金正恩的監督之下，北韓國防科學院十五日上午在北韓西海衛星發射場首次完成一四○噸推力的「高推力固體燃料發動機」的地面噴射測試（見圖，法新社），這具發動機的可靠性和穩定性，替另一款新型戰略武器系統的研發提供穩固的科學和技術保證。

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金正恩表示，本次測試朝勞動黨第八次全國代表大會提出的國防發展與武器研發五年計畫，又邁進一步，期待另款新型戰略武器能在短期內問世。他二○二一年一月在大會上宣布，計畫研發更機動、籌備發射時間更短的固體燃料洲際彈道飛彈，今年三月視察西海衛星發射場時，還下令要擴建場地。

恐部署更大型的潛射彈道飛彈

卡內基國際和平基金會專家潘達指出，這種更大的固體推進火箭發射器讓北韓得以部署更大型的潛射彈道飛彈，以及更耐用、靈敏度更高的洲際彈道飛彈。美國禁核擴散中心兼職教授赫伯特說，北韓新發動機直徑估約二．一公尺，勝過美國義勇兵一型飛彈首節火箭的發動機直徑一．七公尺，「我們不會喜歡他們的暗示和表現出的能力」。部分專家認為，北韓最終會透過軍武升級，試圖讓美國做出讓步、收回制裁。

與此同時，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西正在首爾與南韓官員舉行會談，他誓言會盡全力阻止北韓核子計畫。南韓總統尹錫悅則對北韓推進核子和飛彈計畫表達關切，呼籲國際原子能總署攜手合作，嚇阻北韓進一步挑釁。

另外，根據美國「星球實驗室」公司的衛星影像，北韓平壤美林機場九日至十三日出現數千軍人舉行列隊行進演習，顯示北韓當局為紀念明年一月八日金正恩生日暨二月八日北韓建軍七十五週年，正在籌備大規模閱兵儀式。北韓上次閱兵是在今年四月廿五日，之後就爆發大規模武肺疫情。

北韓十五日在平壤西海衛星發射場完成「高推力固體燃料發動機」首次測試。（法新社）

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