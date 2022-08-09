CIA轉向 聚焦中國威脅

（美聯社檔案照）

2022/08/09 05:30

反恐資源重分配 數百官員調任以中國為重點的職位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國視中國為最大競爭對手，不敢低估中國在經濟、軍事、政治野心。「美聯社」八日披露，美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）在近期一次與反恐中心主管的閉門會議中明確表示，儘管打擊恐怖組織仍是優先要務，但CIA越來越多的資金和資源將轉向關注中國威脅。據稱，已有數百名官員調往聚焦中國的職位。

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當務之急 了解、對抗北京

柯恩表示，美軍日前利用無人機在阿富汗喀布爾成功擊斃「開打」（al-Qaida）組織首腦札瓦希里（Ayman al-Zawahiri），顯示美方將繼續追捕恐怖份子，但當務之急無疑是進一步了解及對抗北京。事實上，在美軍撤出阿富汗後一年，拜登和國安高階官員較少談及反恐，卻更常提及中國和俄羅斯帶來的政治、經濟和軍事威脅，而美國情報機構內部也悄悄轉向，數百名官員正被調往聚焦中國的職位，包括過去從事反恐工作者。

美國長期以來一直對中國野心保持警戒。中國試圖影響外國選舉、擴大網路滲透和商業間諜行動，以及關押數百萬名維吾爾族人等。部分專家認為，北京可能在數年內嘗試武力攻台。CIA必須對中國有更多了解，尤其在發生北京被控刻意扣留武漢肺炎病毒起源關鍵資料，導致外界無法明確掌握疫情大流行的原因之後。

兩黨議員 皆支持新方向

美國許多前情報官員和共和、民主兩黨議員，皆支持情報機構將注意力從反恐轉向中國，包含曾在阿富汗及對抗「開打」等恐怖組織的任務中服役者。美國聯邦眾議院情報及軍事委員會成員、也是前陸軍遊騎兵特種部隊的柯羅（Jason Crow）就表示，美國過去幾年太過關注反恐，「中俄才是更大的生存威脅」，恐怖組織不會像中國那樣可摧毀美國的生活方式。

知情人士透露，美國會已在推動CIA和其他情報機構將中國問題列為首要之務，尤其希望更多有關中國先進技術發展的資訊；國會委員會正試著加強追蹤情報機構如何將資金用於中國相關議題，並尋求掌握特定計畫的細節。聯邦眾議院情報委員會成員史都華（Chris Stewart）坦言，「我們晚了，但我們終於將重點轉向中國，這是好事」；這代表人力、資源、軍事資產和外交等層面，都將以中國為優先。

CIA去年宣布建立兩個新的任務中心，分別針對中國和新興技術，以集中改善相關情報蒐集工作。CIA也試著招募更多會說中文者，並縮減新進人員獲取安全許可的等待時間。情報官員有適用新挑戰的訓練，許多CIA官員也在學習中文，而反恐工作進化包括強化運用數據、以不同情報來源建立網路及識別目標等，在對抗中俄方面也很有用。

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