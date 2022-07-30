普廷一言堂 俄獨立媒體海外重起爐灶

五月中旬，羅馬尼亞首都布加勒斯特的俄國大使館外，抗議人士拖出一台坦克行經俄國總統普廷的惡搞照片。（法新社檔案照）

2022/07/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，強制掃蕩至少兩百家俄國獨立媒體，在國內創造支持侵略的一言堂。然而，「華爾街日報」廿八日報導，TV Rain、iStories、新報（Novaya Gazeta）、Mediazona、Verstka等獨媒，陸續在歐洲國家如拉脫維亞首都里加等地重起爐灶，透過群眾集資、補助或轉戰主流網路平台等方式維繫營運，繼續設法向俄國國內傳播非官方資訊。

掃蕩至少200家獨媒 數百記者流亡

在侵烏後，俄國以防範資訊戰為由訂立新法，對散布「不實」資訊的媒體祭出最高十五年徒刑等刑罰，造成數百名記者流亡海外，已有十二人被控違法，還有三人未審先押；另有數十家獨媒不得不停止運作，或放棄報導戰事。

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多家媒體選擇在里加重新出發，不僅出於當地鄰近俄國、通曉俄語人士多，也因為拉國政府歡迎俄國記者。拉國外長林克維奇斯認為，現在的情況好比冷戰時美國之音、自由歐洲電台和英國廣播公司等，努力向蘇聯發送外部客觀資訊。雖然俄國民調顯示八成俄人支持侵略，但分析家認為，支持者實際上僅略佔多數，長期下來不難拉攏。

俄國主要獨立電視頻道TV Rain被迫關閉四個月後，近日靠著募資在里加重新開台，透過未遭俄國封鎖的YouTube營利，訂閱人數已突破三三○萬。

新聞網站不受歡迎 轉到歐洲國家

調查新聞網站iStories三月被官方貼上「不受歡迎組織」的標籤、與這類組織合作者恐面臨六年徒刑後，決定轉移陣地到歐洲國家，惟礙於安全未能透露地點，目前營運仰賴補助，主要工作是揭露疑似犯下戰爭罪的俄軍身分。俄國首屈一指的調查性報章「新報」四月起在里加設立「歐洲新報」，並於多個地點聘請逾五十名記者。該報表示，他們對尚未迷失在官方宣傳中的俄國讀者負有責任。

Mediazona以立陶宛首都維爾紐斯為主要根據地，持續派秘密記者前往俄國法院報導因批判戰爭而吃上官司案件，也依據公開情報統計戰死俄軍人數，指實際死亡人數是俄國國防部對外宣稱的三倍。

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