香港祭疫苗通行證 澳以解封

澳洲基於武漢肺炎疫情封鎖國門近兩年後，廿一日起對已接種疫苗的旅客全面開放。圖為來自匈牙利的一對夫妻，廿一日在布里斯本國際機場與前來接機的女兒、女婿緊緊相擁。（路透）

2022/02/22 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港武漢肺炎疫情持續惡化，廿一日新增七五三三起確診病例，再創疫情以來最高紀錄，十六名死亡案例中包括一名十一個月大嬰兒，為迄今最年幼死亡病患。香港政府宣布，二十四日起將實施「疫苗通行證」，進入餐廳、超市、購物中心與菜市場等場所，必須接種至少一劑疫苗；但批評者表示，此舉引發隱私疑慮。

11月嬰確診亡 迄今最小案例

香港新增病例在連續三天維持六千餘例後，廿一日突然暴增逾七千五百例，使累計確診病例飆破六萬例，死亡病例累計達三二一人。南華早報報導，港府將要求民眾進入部分場所必須出示接種證明，同時進一步限縮社交距離規範，限制餐廳每桌僅限兩人用餐。

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香港食物及衛生局副秘書長蔡傑銘敦促民眾，減少不必要的社交接觸，若一定要外出，應隨身攜帶疫苗接種證明。在超市、商場與菜市場等場合，民眾可不主動出示相關證明，但當局將隨機抽查；因健康因素無法接種疫苗者，出示醫生開具的豁免證明即可入場。

中國方面，國家衛生健康委員會廿一日通報，境內新增一四四起病例，其中七十一例本土病例中，三十二例在內蒙古，十例在江蘇蘇州，當地兩家台資電子廠受波及。七十三例境外移入病例中，北京九例，全部來自香港。紐約時報指出，中國遲遲不批准有效的外國疫苗，以及中國缺乏mRNA疫苗，導致防疫出現漏洞。

全球疫情方面，即將舉行大選的澳洲廿一日在經過近兩年封鎖後，全面重啟國門，觀光客來訪，滯留境外的澳洲人也得以返國。民調落後的執政黨希望藉此提振選情，並打出北京將偏好對手獲勝的「中國牌」。以色列也宣布，三月起不論是否接種疫苗，只要核酸檢測（PCR）結果呈陰性即可入境。

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