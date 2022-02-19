增兵近19萬 俄換核武軍演示威

俄國軍隊十九日將舉行戰略軍演，項目包括巡弋飛彈試射。圖為俄軍Tu-160戰略轟炸機在二○二○年十二月的演習中發射巡弋飛彈。（美聯社檔案照）

2022/02/19 05:30

嗆美歐若無意談判 將「軍事技術性手段」回應

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國十八日再次警告，俄羅斯仍持續朝烏克蘭邊境增兵，總兵力數恐達十九萬，可能會在幾天內進犯烏國。尤其烏國東部十八日再傳親俄分離主義份子指控政府軍發動砲擊，加深俄軍可能藉機行動的氛圍。與此同時，俄羅斯宣布戰略核武部隊將自十九日展開軍演，總統普廷將親自視察；美聯社指出，這是在提醒西方，不要忘記俄國有核武作後盾。

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美國駐歐洲安全合作組織（OSCE）大使卡本特十八日在維也納會議上表示，美方估計俄軍增兵數目已達十六．九萬至十九萬人之間。前往華沙宣布將軍售波蘭二五○輛坦克的美國國防部長奧斯汀呼應總統拜登說法，強調美方只看到俄國增兵，沒有撤軍，且越來越逼近烏國邊界；但他說，外交斡旋仍有時間與空間。

美仍盼外交化解 籲俄明講不入侵

拜登十七日稱「俄國可能發起嫁禍行動，準備捏造藉口進攻烏克蘭，我的感覺是將在幾天內發生」。不過，拜登強調，還是有機會透過外交化解危機。國務卿布林肯同日也在聯合國安全理事會指出，美方沒有看到俄方撤軍，情報反而顯示俄軍準備在幾天內攻烏。布林肯說，美方不是在挑起戰爭，而是為了防範，呼籲俄方毫不含糊地宣布「俄國不會入侵烏克蘭」。

布林肯和俄國外交部長拉夫羅夫敲定下週在歐洲會晤，但前提是俄國沒有侵烏。俄國十七日才下令驅逐美國駐俄副大使高曼，此舉遭美方指控無端令局勢升級，考慮做出回應。

不惜禁航封鎖港口 白俄部署核武

對美方說法，俄國再控美方「歇斯底里」，並強調已再次從克里米亞半島撤回完成演習的部隊至車臣與達吉斯坦駐地。俄國外交部除強調撤軍需要時間外，也警告西方若無意就俄國提出的安全保障要求進行談判，俄國將被迫回應，包括採取「軍事技術性手段」。俄方並未解釋何謂「軍事技術性手段」，但可能包含對烏國實施禁航區、封鎖烏國港口，或在白俄羅斯部署核武。

俄國國防部宣布，十九日將進行涵蓋彈道飛彈、巡弋飛彈試射，以及核武裝備測試的大型軍演。克里姆林宮稱此軍演事前已通知西方國家，且無關俄烏對峙升溫，普廷也邀請白俄羅斯總統一起參觀。但分析家指出，此一年度軍演今年刻意納入以克里米亞為基地的黑海艦隊，該艦隊並無洲際彈道飛彈，且過去不曾參演，俄國顯然藉此向西方示威，提醒西方國家俄軍有核武作後盾。

烏東政府軍親俄民兵 衝突不斷

在美俄外交斡旋之際，烏國東部盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨州（Donetsk）的政府軍和親俄民兵，繼十七日互相指控對方發動砲擊，估二十處地點遭毀後，親俄民兵十八日再度指控政府軍三度以火砲和迫擊砲發動攻擊，並開始把平民撤至俄國境內。而烏國政府軍則反指親俄民兵在過去一天內違反明斯克停火協議達六十次，並造成一名烏兵受傷，總統澤倫斯基也批此舉為「重大挑釁」。

烏克蘭東部盧甘斯克州近兩日頻傳火砲和迫擊砲攻擊，烏克蘭、俄國共同組成的聯合控制和協調中心（JCCC）事後勘查襲擊地點的狀況。（美聯社）

盧甘斯克州一處幼兒園也淪為被砲擊的目標。（法新社）

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