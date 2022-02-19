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    慕尼黑安全會議獨缺俄 德撂重話

    美國副總統賀錦麗（右）十八日與北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格在「慕尼黑會議」上對話。（美聯社）

    美國副總統賀錦麗（右）十八日與北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格在「慕尼黑會議」上對話。（美聯社）

    2022/02/19 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄烏兩國對峙持續之際，德國年度國防高峰會「慕尼黑安全會議」十八至廿日舉行，烏克蘭總統澤倫斯基、美國副總統賀錦麗和國務卿布林肯等各國政要共襄盛舉，唯獨俄國此次並未派代表與會。德國方面批俄錯失對話良機，並抨擊俄國提出的安全保障條件危及歐洲安全。

    轟俄提冷戰式要求

    俄烏危機成為本屆「慕尼黑安全會議」的焦點，但主角之一的俄國早就宣布不會參加，為數年來首度缺席，就連二○一四年俄國進犯克里米亞半島前夕，都曾派出外交部長拉夫羅夫與會，足見如今俄國與西方國家關係已降至冰點。俄國外交部發言人沙卡洛娃批評，該會議愈發偏袒西方國家，「已失去包容性和客觀性」。

    與會的聯合國秘書長古特瑞斯在演說中警告，當前全球的安全威脅比冷戰時期更複雜也更高，任何一絲誤判都可能帶來災難性後果，呼籲各方在俄烏危機上謹言慎行。

    賀錦麗十八日先與北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格會晤，她感謝北約在烏俄危機中展現團結，重申俄國若發動侵略將遭到制裁的嚴重後果。賀錦麗接著會見波羅的海三國領袖，強調美國對北約集體防衛的承諾堅定不移。她之後將再會見澤倫斯基。

    在會議開幕前，德國外交部長貝爾伯克表示，俄國未能好好利用此次對話機會是其一大損失。她也砲轟，俄國史無前例地在烏克蘭邊境部署軍隊，還提出冷戰式的要求，對歐洲和平秩序的基本原則形成挑戰，呼籲俄國必須展現「可舒緩緊張局勢的認真做法」。

    另外，英國外交大臣特拉斯十七日在基輔一場演說中，批評中國政府主張「不干預」政策，卻與克里姆林宮同聲共氣；中國若想被視為負責任國家，就應該盡全力促使俄軍撤退。

    但中國駐聯合國代表張軍則強調，解決俄烏危機就必須落實二○一五年各方公認具有約束力的「新明斯克協議」。他也批評，北約在冷戰後一再擴張，與維護共同安全的時代潮流背道而馳，更是當前俄烏危機的癥結。他還加碼批評「個別國家」在亞太地區「搞小圈子」、也嚴重威脅區域和平穩定，顯然暗批美國。

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