歐盟報告 批中「獨裁轉向」

歐盟旗與中國五星旗。（法新社檔案照）

2021/04/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟與中國簽訂磋商多年的投資貿易協定僅四個月，對中國態度的風向已然轉變！一份歐盟高層內部報告指出，歐盟因對中國國家主席習近平的「獨裁轉向」之憂慮，現在對於維持歐中關係經濟利益與政治脫鉤，愈來愈感到悲觀。報告要求以「進一步、有力的」措施，因應中國帶來的新挑戰，也呼籲關注近日台海緊張情勢升高。

籲關注台海緊張情勢升高

美國媒體「政客」（Politico）歐洲版二十五日報導，在美國總統拜登六月即將首度以總統身分訪問歐洲、中國議題將成為會談重點之際，這份歐盟的中國「進展報告」，呈現歐盟對中立場正轉趨強硬，應該很符合華府心意。

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這份報告評估二○一九年發布「歐中戰略展望」以來的情勢變化，歐盟承認大環境已經「更具挑戰性」，反映出自去年底與中國簽訂歐中投資協定後，外交關係出乎意料地迅速惡化。報告指出，過去二十年來，北京採取「更獨斷路線」，「持續其獨裁轉向，擴大封殺國內政治空間，加強在新疆和西藏的社會控制和壓迫。中國也打壓香港的基本自由…對歐中關係只會有負面影響」。報告也提到台灣和南海，「南海和平與穩定明確牽涉歐盟利益，近日台灣海峽緊張升高，應予以密切關注。」

採有力措施因應中國挑戰

儘管歐盟對歐中維持某些共識仍抱希望，但這次報告傾向於對抗立場，比往年更明顯。報告說，歐盟與中國打交道仍然採取多面向方式，但同時「需要更進一步、有力落實既有行動，處理一些新挑戰。」

貿易與科技也是報告的兩大重點主題。談到北京利用拖延戰術，對其經濟承諾「少有進展」，尤其有關開放數位和農業市場、解決鋼鐵產量過剩，以及遏制產業補貼政策。報告也指出，必須提防中國國有企業利用後疫情時代奪取歐洲關鍵產業，歐盟有必要持續強化關鍵基礎建設和科技基礎的安全。

歐盟執委會主席馮德萊恩以及外交暨安全政策高級代表波瑞爾，二十一日致函成員國領袖概述這份報告時指出，「現實是，歐盟和中國有根本性的分歧…這些差異未來勢將繼續存在，不能逃避隱瞞」，歐盟需與其他夥伴密切合作，以利達成最大效果。

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