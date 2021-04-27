德綠黨總理人選 籲對中強硬

德國綠黨總理候選人貝爾伯克。（路透）

2021/04/27 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕面對中國的全球擴張，極有可能接替梅克爾成為下屆總理的德國綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出，歐洲目前正處於自由民主與威權權力間的制度競爭，必須對中國採取更強硬的立場；歐洲應該運用其經濟實力，阻止來自中國的「維吾爾族等少數族裔強迫勞動生產」的產品，避免採用危及歐洲安全的通訊技術。

貝爾伯克在接受德國「法蘭克福廣訊報」（FAZ）訪問時表示，廿七個歐盟成員國「不得自欺欺人」，必須藉由相應行動，捍衛其民主及人權的價值觀，例如利用歐中「全面投資協定」，促進前述強迫勞動問題的解決，「歐洲單一市場」也不應進口這類產品。

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做為德國政治權力中樞的聯邦議院（眾議院）預定九月二十六日改選，屆時將決定由誰接替梅克爾的總理職務。市調公司「凱度」廿五日公布的民調顯示，在野的綠黨以廿八％的支持率暫居領先，比梅克爾隸屬的「基督教聯盟」（基督教民主聯盟／基督教社會聯盟）還高一個百分點，使得貝爾伯克有機會躋身為德國第二次世界大戰後首位綠黨籍總理及第二位女總理。

貝爾伯克說，中國在中亞與歐洲投資當地基礎設施及輸電網絡，乃「殘酷的強權政治」，肆無忌憚地擴張勢力。她主張歐洲在此一制度之爭中與美國合作，與中國交往時必須既對話又強硬，捍衛自由價值。儘管歐洲無法與中國如此龐大的新興經濟體隔絕，但歐盟是由民主國家組成，應為所當為。

不過，貝爾伯克也建議，由於減碳政策造成預算排擠，要求北大西洋公約組織國家的國防支出占國內生產毛額二％的目標，應該重新考慮。

至於應否開放中國「華為」參與德國的網路建置，貝爾伯克指出，外國政府正企圖滲透德國的數位領域，北京若要求華為等企業交出數據及資訊，歐洲的關鍵基礎設施就不能安裝這些中企的產品。她也批評德國政府在外交上太過被動，才造成俄羅斯及土耳其等威權勢力在歐洲周邊填補權力真空。

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