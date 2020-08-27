中國宣傳九段線 深入澳洲高中教材

澳洲維多利亞州非官方教材竟出現中國聲索南海主權的「九段線」，惹議後宣布回收。 （取自網路）

2020-08-27 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中共政治宣傳魔爪深入澳洲維多利亞州的高中教科書！維州中文教師協會正副會長合著、美國「聖智學習」（Cengage Learning）集團出版的《高級中文課程：中國語言、文化與社會》，竟將中國聲索南海主權的「九段線」劃入「中國地圖」，還有兩頁特別介紹中共總書記習近平二○一二年上任後推動的「中國夢」，部分段落不僅支持中國獨裁，甚至可謂「直接摘錄自政黨手冊」。引發爭議後，作者、出版商全數不認，海內外庫存正全數召回。

11校採用 書商召回庫存

本案是由澳洲墨爾本大學「進階新聞中心」出版品《公民》（Citizen）調查揭發。《高級中文課程》雖非維州教育當局指定必修教科書，但當地至少有知名的「坎博韋爾文法學校」和「魯頓女子學校」等十一所學校採用，在澳洲境內、外已分別售出六三三本和一百本，正從澳洲及新加坡召回另七五○冊庫存。

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此外，該集團另有維州十一、十二年級生學習用的《學中文一》、《學中文二》，作者群相同，也加入「九段線」地圖。

澳洲國立大學國家安全學院主任麥德卡爾夫（Rory Medcalf）指出，「在一本教科書裡把『九段線』描繪成中國和區域認可的地圖，是高度誤導的」，嚴重挑戰南海周邊國家主權聲索，與多數感受有所牴觸，更與國際法及澳洲政府政策不符。

任教於維州知名「蘇格蘭學院」的維州中文教師協會會長徐繼興為作者之一，他聲稱地圖乃出版商置入，他和副會長哈偉從無將課本變成「中共宣傳」的想法，更「無意採取政治立場」，只想幫助澳洲學生更進一步了解中文與中國文化。

維州課程規劃當局則強調，從未替這本教科書背書。「聖智學習」目前已為「這起疏忽向讀者們致歉」，聲稱編輯「無法確認版權所有人」，正召回庫存，將重新印行無「九段線」的新版教科書。

澳洲維多利亞州非官方教材竟出現中國聲索南海主權的「九段線」，惹議後宣布回收。 （取自網路）

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