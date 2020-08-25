挨轟「政治動機」故意延遲 美FDA緊急批准武肺血漿療法

美國食品暨藥物管理局廿三日核發緊急使用授權（EUA）給武漢肺炎的血漿療法。圖為血漿示意圖。（歐新社檔案照）

2020-08-25 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在白宮官員抱怨美國食品暨藥物管理局（FDA）基於政治動機，故意延遲授權以武漢肺炎痊癒患者的血漿做為治療方法的血漿療法後，FDA廿三日終於核發緊急使用授權（EUA）。但世界衛生組織（WHO）二十四日對此持謹慎態度，因為這是一種實驗性療法，必須在設計良好的隨機臨床試驗中再評估。

世衛︰實驗性療法 須再評估

川普將FDA授權血漿療法視為一項重大成就，甚至透過白宮簡報室對外發布這項消息。一週前，FDA在國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）及國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）等人反對下，延遲核准血漿療法，導致川普廿二日推文指控，FDA有人基於政治目的，故意將核准拖到十一月三日選舉日之後，呼籲FDA專注於速度與拯救人命。

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從已痊癒且抗體含量高的患者身上抽取的血漿，可能對抵禦武漢肺炎有幫助。美國已有超過七萬人參加過血漿療法的試驗，FDA分析首批接受血漿療法的兩萬名患者後，判定這項療法安全，但目前接受測試的患者中，只有部分有效。

FDA生物製劑評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）指出，八十歲以下、未使用呼吸器的患者，若在確診後三天內接受高濃度病毒抗體血漿療法，一個月後存活的可能性，將比接受低濃度抗體血漿治療的患者高出三十五％。但川普將馬克斯的說法簡化為，血漿療法被證實可降低三十五％的死亡率。

FDA首席科學家辛頓（Denise Hinton）則表示，已康復患者的血漿不該被視為治療武漢肺炎患者的新標準，在接下來的幾個月裡，其他分析與臨床試驗將會提供更多數據。血漿也不像新藥可以被量產，會受到捐贈者多寡影響。川普呼籲曾經感染武漢肺炎的患者都去捐血漿。

此外，英國金融時報披露，川普政府考慮在總統大選前的十月，為英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）共同研發、正在試驗中的武漢肺炎疫苗提供緊急使用授權。但阿斯特捷利康否認曾與美國政府討論此事。馬克斯則說，若FDA在獲得權威性數據、證實疫苗安全性與有效性之前就核准疫苗，他將會辭職。

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