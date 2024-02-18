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納瓦尼紀錄片談死亡！給俄羅斯人民「最後遺言」：不准放棄

17日在俄羅斯駐法國大使館外追悼納瓦尼的照片、花束。（美聯社）

17日在俄羅斯駐法國大使館外追悼納瓦尼的照片、花束。（美聯社）

2024/02/18 00:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）在獄中猝逝，死因尚不明。這名被俄國總統普廷視為眼中釘的政治異議領袖，曾在2022年的紀錄片中談到若他喪生，對俄國來說會有什麼意義，也預留了給俄羅斯人的訊息：「不准放棄」。

《商業內幕》網站16日報導，納瓦尼在這部紀錄片《納瓦尼事件簿（Navalny）》中，向俄羅斯人民說，「如果他們決定殺死我，我們就會極為強大」，「邪惡勝利的唯一必要條件，就是良善之人什麼都不做。所以，不要無所作為」。

這部由加拿大加拿大導演羅赫（Daniel Roher）執導的紀錄片，去年獲得美國第95屆奧斯卡金像獎最佳紀錄長片。納瓦尼在紀錄片中呼籲同胞，「你們不准放棄，我們需要利用這股力量，不要放棄，要記住，我們是一股被這些壞蛋壓迫的龐大力量」。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）17日證實納瓦尼已經過世，官方通知納瓦尼的母親，他是在哈爾普當地時間16日下午2時17分死亡，但是律師被告知，死因尚未確定，驗屍結果將在下週出爐。納瓦尼的團隊要求官方立即交還遺體。

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