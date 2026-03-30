「DeepSeek崩了」深夜大當機12小時！ 網嘲：早就不用deep sleep了

中國AI新創DeepSeek（深度求索）官網、App出現重大異常。（擷取自微博）

中國AI新創DeepSeek（深度求索）昨（29）日晚間傳出重大故障，官網及App持續12小時以上顯示「服務器繁忙」或「請檢查網絡後重試」，相關功能全數癱瘓，導致大批用戶無法登入或對話中斷、內容遺失等問題。不少依賴AI的學生、創作者等在社交平台發文哀號，甚至批評。

綜合中媒報導，DeepSeek於昨晚9時35分發現網頁、App服務異常並進行調查，其後於11時23分宣布初步解決事件，服務一度恢復。

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不過，30日凌晨00時20分，DeepSeek再次出現網頁、App性能異常，官方啟動二次調查，至凌晨2時16分期間，官方顯示「正在調查此問題」、「正在繼續調查此問題」、「已實施修復措施，我們正在監控結果」等。截至發稿，DeepSeek仍未宣布完全解決該事件。

事發後，「DeepSeek崩了」一詞登上中國社交平台「微博」熱搜榜，引發議論。有網友說「折騰了快12個小時」，還有人悲嘆自己靠DeepSeek寫小說賺錢，結果內容都不見了。另有網友嘲諷，「吹DeepSeek在哪啊？連穩定運行都做不到」，質疑「（人工智慧）也會罷工」、「變成deep sleep」、「早就不用了」，「AI對於廣大網友交友式聊天深感厭惡」，還有網友猜測「是不是被攻擊了？」

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