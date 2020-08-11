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    批干涉內政 中國反制裁美11政要

    中國外交部發言人趙立堅十日宣布，制裁十一名插手香港事務的美國人士，包括共和黨籍聯邦參議員魯比歐。（法新社檔案照）

    中國外交部發言人趙立堅十日宣布，制裁十一名插手香港事務的美國人士，包括共和黨籍聯邦參議員魯比歐。（法新社檔案照）

    2020-08-11 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國財政部七日宣布制裁十一名危害香港自治的中國和香港官員，中國外交部發言人趙立堅十日在例行記者會中，被問到相關問題時，宣布中國針對美國干預中國內政的「錯誤行徑」，即日起制裁十一名插手香港事務的美國人士，但名單中並沒有川普執政團隊成員，僅有五名共和黨籍國會議員。

    趙立堅聲稱，中國堅決反對、強烈譴責美國粗暴干涉中國內政，但他並未詳述具體制裁措施將如何執行。中共機關報人民日報海外版十日也發表署名文章，痛批美財政部制裁中港官員的「蠻橫行徑」。

    包括5名共和黨國會議員

    制裁名單包含美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、柯頓（Tom Cotton）、杜美（Pat Toomey）、共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）、國際人權組織「人權觀察」執行長羅思（Kenneth Roth）、「國家民主基金會」（NED）執行長葛胥曼（Carl Gershman）、「自由之家」主席阿布拉莫維茲（Michael Abramowitz）、「全國民主國際事務研究會」（National Democratic Institute）主席米德偉（Derek Mitchell），與「共和黨國際事務協會」主席特寧（Daniel Twining）。

    其中聯邦參議員魯比歐、聯邦參議員克魯茲、聯邦眾議員史密斯，與人權團體「人權觀察」、「自由之家」、「國家民主基金會」，分別曾於今年七月與去年十二月被中國宣布為制裁對象，如今再度遭到制裁。「人權觀察」執行長羅思也曾於今年一月，被香港拒絕入境。美國財政部以「破壞香港自治，並限制香港公民言論與集會自由」為由，對包括香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）主任駱惠寧在內的十一名中港官員，實施制裁。

    而針對「五眼聯盟」外交部長九日聯合發表聲明，呼籲香港儘快舉行立法會選舉，趙立堅回應，在聯合國人權理事會最近一次會議中，有七十個國家表態支持港區國安法，五眼聯盟無法代表國際社會，且英國英格蘭地方選舉也因疫情延後至明年，五眼聯盟對香港立法會選舉延期做出政治化解讀，屬於典型的雙重標準。

    七月才被中國政府列為制裁對象的美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲，本月十日再度遭中方點名。（法新社檔案照）

    七月才被中國政府列為制裁對象的美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲，本月十日再度遭中方點名。（法新社檔案照）

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