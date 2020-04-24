中國首波確診隱匿 恐逾23萬例

中國北部黑龍江省綏芬河市，因為擔憂自俄羅斯返國的國民輸入病例，民眾皆謹慎防疫。圖為廿二日一名婦人進入社區前，須先經工作人員量測體溫。（法新社）

2020-04-24 05:30:00

至少隱匿４倍

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在美國國務卿龐皮歐再度指控中國隱匿疫情之際，香港大學公共衛生學院最新的研究指出，中國對於罹患武漢肺炎的染疫定義一改再改，假如以中國衛健委公布的「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第五版）」計算確診病例數，中國的第一波感染確診病例數將暴增四倍，截至二月二十日，就有廿三．二萬起病例。

七版診療方案確診標準不同

截至四月廿二日，中國累計確診病例八萬二七九八例，累計死亡病例四六三二例。中國衛健委在今年一月十五日至三月三日間，先後共公布了七個版本的「新型冠狀病毒肺炎診療方案」，香港大學廿一日刊登於知名醫學期刊《刺胳針》的研究指出，不同的確診認定標準，統計出的確診人數落差相當大，光是從第一版到第二版就多了七．一倍，從第二版到第四版則多了二．八倍，從第四版到第五版也多了四．二倍。

請繼續往下閱讀...

截至二月廿日，中國衛健委的公開數據顯示，中國全國累計有五萬五五○八起確診病例，港大研究團隊表示，假如用試行第五版的標準，並假設中國有足夠的判定能力，累計至二月廿日的確診病例恐怕多達廿三．二萬，是官方數字的四倍。

第五版診療方案於二月五日發布，將湖北省的臨床診斷納入確診標準，只要醫生判讀放射線報告後，認為患者肺部出現疑似症狀，不需進一步進行核酸檢測，便能通報為確診病例，湖北省以外地區的確診標準則仍需經過核酸檢測。第五版診療方案大幅放寬確診認定標準，使得湖北省的確診病例數在短時間內飆升；研究團隊也強調，疫情發展可能因為檢驗效率增加，乍看之下比實際成長得更快。第五版診療方案最終於二月十九日被取消臨床診斷標準的第六版取代。

研究團隊估計，使用第一版至第四版的診療方案時，許多確診病例未被判定為確診，研究作者、香港大學公共衛生學院助理教授吳蓬指出，由於研究未計入因為輕症、無症狀而沒有就醫的病例，真實的確診數字還有可能比估算的更高。

未就醫輕症 降低確診數

受到檢驗能力的限制，部分國家可能會選擇不檢驗輕症病例，只檢驗病情較重的患者，例如瑞典。也有些國家會選擇採納核酸檢測以外的檢驗方式，研究團隊建議，檢驗能量不足的國家可納入臨床診斷，放射線診斷便是不錯的替代方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法