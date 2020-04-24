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澳洲疾呼國際調查 中國批破壞防疫

澳洲總理莫里森廿三日於首都坎培拉表示，他將於下個月的世界衛生大會上，呼籲國際合作調查這次的武漢肺炎大流行。（歐新社）

澳洲總理莫里森廿三日於首都坎培拉表示，他將於下個月的世界衛生大會上，呼籲國際合作調查這次的武漢肺炎大流行。（歐新社）

2020-04-24 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲總理莫里森廿三日表示，他將於下個月的世界衛生大會上，呼籲國際合作調查這次的武漢肺炎大流行，並建議世界衛生組織（WHO）引入類似聯合國武器檢查員的職務，派遣有能力第一時間進入他國、應對公衛危機的檢查員。今年世界衛生大會將於五月十八日至廿一日舉行，澳洲在世界衛生大會執委會中有一個席次，有權參與制訂會議規章。

數名外交官認為，五月的世界衛生大會將會討論澳洲的調查訴求，因為議程上已經有了呼籲從衛生緊急狀況中記取教訓項目，莫里森也表示，他們有機會在世界衛生大會上解決這個問題，「我們的目標非常簡單，只想讓世界在遇到病毒時，可以更安全」。

澳洲政府消息指出，因為已經度過疫情最嚴峻的時刻，澳洲現在才有餘裕遊說各國支持他們的調查訴求，但澳洲政府也知道，不少國家仍在處理棘手的疫情。莫里森目前已經與法國、德國、美國的領導人通過電話，之後也將連絡英國與加拿大的領導人。但法國與英國已於廿二日表示，他們沒時間參與調查。

中國外交部發言人耿爽抨擊，澳洲所謂的獨立調查，「實際上是在搞政治操弄」，干擾國際的防疫合作。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrel）則認為，現在當務之急是透過全球的努力與合作，救人並且控制疫情，合作關係不應該被互相追究疾病源頭而破壞。

澳洲：野味市場 人類風險源頭

澳洲農業部長李特普魯德廿一日在G20農業部長的視訊會議中表示，各國政府應該認識到野味市場的風險，且採取行動，並稱販售野味的市場為「生物安全與人類衛生的風險源頭」。據研究，一九八○年後，六次的全球大流行疾病皆與野生動物有關。

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