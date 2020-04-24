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批評防疫政策 湖北又有醫師遭懲

中國疫情二度爆發，綏芬河市淪為新疫情中心。圖為東北黑龍江省邊境城市綏芬河市社區設有管制站。（法新社）

中國疫情二度爆發，綏芬河市淪為新疫情中心。圖為東北黑龍江省邊境城市綏芬河市社區設有管制站。（法新社）

2020-04-24 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國湖北省黃石市一家公立醫院的醫生被控發表網路文章詆毀政府的武漢肺炎防疫政策與批評中醫中藥，遭其所任職的公立醫院懲處，免除副院長職務，為繼知名的已故吹哨人李文亮後，再度有中國醫生因武肺相關發言獲罪，顯示即便李文亮已被官方正名為「烈士」，當局仍容不下醫界存有異見。

根據近日在中國網路上流傳的一份「鄂東醫療集團」紀律委員會通報文件，任職該集團中心醫院的余向東，被控在武肺疫情期間於微博、微信公眾號上，對中國官方的戴口罩與封城等防疫措施，以及安徽省支援湖北黃石市一．二噸中藥材等事，多次發表冷嘲熱諷的「不當言論」，挨批身為公立醫院公職人員與三甲醫院領導幹部卻詆毀國家防疫政策及中醫中藥，傷害安徽人民感情、損害黨與政府形象，與其身分嚴重不符；紀委因而決定對余向東記過處分，並免去其原本擔任的鄂東醫療集團質量（品質）管理部主任、黃石市中心醫院副院長等管理職。

余向東透過網路證實確實遭到上級懲處，並稱自己過去寫的文章已成為歷史；但他也透露，這份懲處通報是被有心人刻意曝光。

余向東原本除了是公立醫院的副院長，也是小有名氣的網紅，長期以「棒棒醫生」筆名在網路上發表醫學文章，擁有近百萬粉絲；他在武肺疫情期間投入防疫工作，也曾兩度撰文批評當局的防疫政策，包括質疑醫界選用的治療武肺藥物缺乏臨床實證，以及批評武漢協和醫院盲目使用抗菌藥物來對抗新冠病毒。此外，余向東也是知名的「中醫黑」，著有「拍磚中醫」一書，經常質疑中醫，其反中醫立場明顯與中國官方強調中西醫結合抗疫及大力推崇中醫療效的說法，背道而馳。

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