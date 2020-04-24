失蹤兩月報平安 中國公民記者變了

在武漢被失蹤的3公民記者

2020-04-24 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二月在封城中的中國湖北省武漢市追查疫情真相的中國公民記者李澤華，自當月廿六日失聯近兩個月以來，本月廿二日終於在自媒體首度現身，娓娓道來二月廿六日因「涉嫌擾亂公共秩序」被公安抓走及後續「隔離」等歷程。儘管他在片中看似敘事依舊條理清晰，也不避諱談當局，中國網友卻發現他的態度與先前不一樣，明顯有「話外壓力」，根本「話中有話」。

李澤華現年廿五歲，曾任中央人民廣播電台節目播音員。他二月十二日透過YouTube宣告正「逆行武漢」，因曾走訪當地方艙醫院的公民記者陳秋實六日晚間失聯，矢言「一個陳秋實倒下，會有千萬個陳秋實站起。」接著他先後走訪一月十九日盛大舉行「萬家宴」的百步雅庭社區，前往青山殯儀館瞭解天價搬屍工招聘真相；廿六日，他到了傳說洩毒的武漢國家生物安全實驗室，但實驗室封閉，一無所獲開車離去後，卻發現有車追來，返抵住處時直播求救，不久就被帶走。

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本月廿二日上傳的影片則是十六日錄製，先表明這一個多月來，「世界似乎變得不一樣了」。他聲稱二月廿六日被帶到武漢市青山區八大家派出所，所長決定對他「不做處理」，惟鑑於他到過「疫情敏感地區」，必須到定點隔離飯店接受「醫學觀察」；上月十四日青山區衛健委又開車護送他回老家的指定隔離點，「嚴格按規定繼續隔離」至廿八日，然後他就一直陪在家人身旁。

影片中誇警執法文明

李澤華強調，警方執法始終「文明」，在武漢「隔離」期間更是「一日有三餐，安全有守衛，每天都能看新聞聯播」。網友則感嘆，「進了真理部，一切都不一樣了」，「相信正常的人也知道正在發生什麼事了」，不過「回來就好，留得青山在，不怕沒柴燒，大家看得懂。」

除了李澤華和至今失聯的陳秋實，二月九日被捕的公民記者方斌也下落不明。中國網路紅人蔣罔正本月爆料稱，中國政府上月十三日曾召開專題會議討論此三人，目前決定以「尋釁滋事罪」將陳秋實判監一年、方斌以「聚眾擾亂社會治安罪」處五年徒刑，李澤華則是監視居住六個月。

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