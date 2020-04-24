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籲美續資助 譚德塞避談請辭

衣索比亞籍的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，二月十一日在瑞士日內瓦出席一場和武肺疫情有關的記者會。（路透檔案照）

衣索比亞籍的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，二月十一日在瑞士日內瓦出席一場和武肺疫情有關的記者會。（路透檔案照）

2020-04-24 05:30:00

對美喊話 自稱在拯救生命

〔編譯茅毅／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞廿二日在瑞士日內瓦舉行虛擬記者會上，避談自己是否請辭，並呼籲美國不要凍結資助。至於WHO三月十日始將武漢肺炎疫情正式定調為「全球大流行」的時間是否太晚？他堅稱，WHO一月三十日宣告疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），對各國來說，有充裕的時間做準備和計畫它們的因應作為。中國則是力挺譚德塞，二十三日再宣布資助世衛三千萬美元。

中國反加碼捐3千萬美元

針對部分共和黨美國聯邦眾議員上週向美國總統川普提議，若美國今年度要對WHO提供任何自願捐款，應該以譚德塞辭去秘書長為前提，譚未正面答覆，只說「這是一份神聖的工作，實際上也是拯救生命的責任，我也將著重在此事（救人）上」；他還希望華府重新考慮其凍結對WHO的資助。

稱多數國家才在疫情初期

根據美聯社報導，華府官員說，美國對WHO凍結新資助預料將持續六十至九十天。在廿二日的記者會上，WHO「衛生緊急事件計畫」執行主任萊恩說，美國中斷資助，將影響兒童疫苗接種、根除小兒麻痺症的努力，與在部分全球最脆弱的人口中必要的衛生服務及管理之類的WHO核心活動。

關於外界批評WHO太晚宣告全球大流行，譚德塞表示，宣告PHEIC時，中國以外的全球其他國家和地區確診病例不到一百起，亦無死亡病例，尤其當時全歐洲總共僅十例確診，非洲更是零確診，「你們可以自己看」。他指稱，要做出相關宣告，必須仰賴專家的意見，來自全球的專家一月廿三日就開會討論，卅日才同意宣告PHEIC，這「已是當時可以宣布的最高級別緊急情況」。

有關疫情的發展，譚德塞指出，全球大多數國家目前仍處於疫情的初期，而部分較早遭疫情影響的國家，現在正開始看到病例回升。「毫無疑問，（距離疫情平息或結束）我們還有一條長路要走，病毒將伴隨我們很長一段時間」。西歐大部分的疫情似乎穩定或趨緩，但儘管病例少，WHO仍看到非洲、中南美洲和東歐出現令人擔心的上升趨勢。

另一方面，中國外交部廿三日宣布，中方決定在三月十一日捐贈WHO兩千萬美元的基礎上，再增加三千萬美元，支持WHO在全球對抗疫情、特別是強化開發中國家衛生體系。發言人耿爽讚揚WHO在譚德塞領導下，「秉持客觀公正科學的立場」推動國際抗疫合作。

龐皮歐警告WHO 不改革不資助

龐皮歐廿二日晚間向福斯新聞表示，WHO需要進行結構性的修正，並警告，美國可能永遠不會恢復對WHO的資助。至於是否不排除更換WHO的領導高層，他說，我們可能需要比那還更大膽、顯著的變革。

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