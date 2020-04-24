違居家令外食PO臉書 星國男關6週

廿三日上街購物的新加坡婦女配合戴口罩、手部消毒等防疫措施。（路透）

2020-04-24 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕新加坡原本防堵二○一九冠狀病毒擴散有成，近一個月卻見疫情急遽升溫到破萬人確診，廿三日終於對違反防疫令者祭出嚴刑峻法來殺雞儆猴：卅四歲譚姓男子上月廿三日由緬甸返國，竟馬上違反「居家通告」（SHN）趴趴走，還把享用肉骨茶的照片上傳臉書，繼本月七日遭定罪，廿三日換來卅日入監六週。

全程未戴口罩 置公眾於險境

譚男從事網路零售業，依SHN該在家待到本月六日。但上月廿三日返國當天下午三時四十分至十時，其足跡遍佈樟宜機場第三航廈美食街、半島廣場的換匯所，傍晚返家兩小時沖個澡後，他又和女友前往海軍部村莊熟食中心大啖肉骨茶，再去超級市場購物，晃到晚間十時左右才到家。總計他至少逗留四處公共場所、兩個公車站，還叫過兩趟車，且全程未戴口罩。

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全案因他上傳臉書的肉骨茶照東窗事發，他當時還貼文稱「回來新加坡一定要吃我們的在地食物」。在臉友「迅速撻伐」舉發下，新加坡移民與關卡局上月廿五日前往其住家檢查時，他才坦承未依SHN規定馬上返家待滿十四天，並於本月十六日當庭承認違反「傳染病法」不諱，廿三日成為星國這波疫情下遭判刑的第一起防疫破口。法官指他明知故犯，「應受社會譴責」，企圖藉重刑對與譚男「臭味相投」的被告傳達明確訊息：為免置公眾於險境，嚴格遵守SHN乃義務。

當地還有五起類似違規案件待審。不過，譚男非確診患者，只是從國外返鄉。惟根據星國法律，違反SHN最高可處半年監禁並罰一萬星幣（約廿一．四萬台幣）。

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